Fortalecen la educación técnica en el oeste formoseño con monitoreo, articulación institucional y entrega de equipamiento

La Dirección de Educación Técnica llevó adelante una intensa jornada de trabajo en el oeste provincial, que incluyó visitas de acompañamiento y monitoreo en la EAP Nº 6 de Laguna Yema, además de la entrega de equipamiento para una comunidad originaria de Nuevo Mistolar, en el marco de las acciones de fortalecimiento de la formación técnico-profesional.

Durante la recorrida por la EAP Nº 6, se supervisó el funcionamiento de los sectores didácticos productivos y se avanzó en la articulación con distintos organismos, entre ellos el CEDEVA, el Instituto PAIPPA, el Ministerio de la Producción, la modalidad de Educación Especial y la Delegación Zonal, con el objetivo de consolidar el acompañamiento pedagógico e institucional.

El director de Educación Técnica, Pablo Barón Peña, destacó que estas acciones forman parte del compromiso permanente con el fortalecimiento de la modalidad. "La presencia territorial es una fortaleza y una premisa que tenemos", afirmó.

Asimismo, durante la jornada se realizó la entrega de un completo equipamiento para un taller de soldadura destinado a la comunidad aborigen de Nuevo Mistolar. La iniciativa se enmarca en las ofertas de Capacitación Laboral que impulsa la Dirección de Educación Técnica y busca brindar herramientas que contribuyan al desarrollo comunitario y productivo, de acuerdo con las necesidades que la propia comunidad determine.

Barón Peña remarcó que esta política pública es posible gracias a la decisión del Gobierno provincial de sostener e impulsar la educación técnica en todo el territorio. En ese sentido, subrayó que, "en un contexto en el que el Gobierno nacional elimina fondos de la Ley de Educación Técnico Profesional, el gobernador garantiza las posibilidades de formación en el oeste formoseño, como en toda la provincia".

Las acciones desarrolladas ratifican el compromiso del Gobierno de Formosa con una educación técnica de calidad, con fuerte presencia territorial, articulación institucional y oportunidades concretas de formación e inclusión para todos los formoseños.



