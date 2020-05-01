Se inauguró la muestra de arte Corazón de Río de Claudia Belloni

Con entrada libre y gratuita estará abierta hasta agosto.

Este lunes 6 de julio, el Museo Histórico Regional “Juan Pablo Duffard” inauguró la muestra de arte Corazón de Río de Claudia Belloni, con entrada libre y gratuita, que estará abierta al público hasta el próximo 5 de agosto.

La actividad está organizada por el Ministerio de Cultura y Educación, a través de la Dirección de Patrimonio Sociocultural; y sus puertas están abiertas de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 15 a 19 horas y los sábados de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas.

Al respecto, la responsable del Museo, Silvia Gastiaburo, explicó que la muestra lleva ese nombre porque está basada en “nuestro bello río Paraguay” e invitó “a todos los que quieran venir a recorrer y conocer”.

Asimismo, explicó que por el receso de invierno se suma el horario especial, desde la semana que viene, de los domingos de 9 a 12 horas y de 17 a 20 horas.

“Nuestra entrada es libre y gratuita, así que invitamos a toda la comunidad que venga a visitarnos, tenemos nueve salas temáticas y el salón auditorio es el lugar donde podemos hacer exposiciones y cualquier otro tipo de evento, allí está la muestra”, sostuvo.

Y cerró: “Son nueve obras que están a la venta porque la idea es mostrar a nuestros artistas formoseños y que ellos se contacten con los interesados para poder adquirir sus obras”.







