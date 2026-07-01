Advierten que una ola de calor azotará el centro y norte del país entre el 17 y el 20 de julio
Cuentas especializadas en clima advierten sobre un evento de temperaturas altas que afectará gran parte del territorio argentino durante los próximos días.
Según el alerta difundido, entre el miércoles 17 y el sábado 20 de julio se registrarán temperaturas superiores a los 40°C en el norte y centro del país, configurando lo que se ha denominado como “Horno Argentino”.
Detalles del evento:Zonas más afectadas: Norte y centro de Argentina.
Temperaturas esperadas: Máximas superiores a +40°C.
Duración: Del 17 al 20 de julio.
Causa: Anomalía cálida vinculada a patrones atmosféricos actuales.
El pronóstico alerta además sobre una situación de caos climático, ya que a esta intensa ola de calor le seguiría rápidamente una ola polar, generando un fuerte contraste térmico en muy pocos días.