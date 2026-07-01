Formosa fortalece el diagnóstico molecular con la incorporación de tecnología de última generación

El Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica sumó el sistema FilmArray, que permite detectar múltiples patógenos en alrededor de una hora y optimizar la atención de los pacientes.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, incorporó el sistema FilmArray al Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica de la provincia, una plataforma de diagnóstico molecular de última generación que representa un importante avance para el fortalecimiento de la capacidad diagnóstica del sistema público de salud.

El director del Laboratorio Provincial de Referencia, el bioquímico José Chiacchio, explicó que “se trata de una plataforma de diagnóstico molecular con tecnología de última generación que cuenta con la totalidad de sus paneles diagnósticos y permite la detección rápida, sensible y simultánea de múltiples patógenos: virus, bacterias, hongos y genes de resistencia antimicrobiana, a partir de una única muestra, según el panel utilizado”.

Agregó que “la incorporación de esta moderna tecnología representa un importante avance para el fortalecimiento del diagnóstico de enfermedades, optimizando los tiempos de respuesta y favoreciendo decisiones clínicas óptimas”.

El sistema FilmArray, permite identificar en forma simultánea un gran número de agentes infecciosos a partir de una sola muestra y obtener resultados en aproximadamente una hora. Esto posibilita detectar con mayor rapidez el microorganismo causante de la enfermedad, reduciendo significativamente los tiempos de diagnóstico respecto de los métodos convencionales y permitiendo que el profesional indique el tratamiento más adecuado de manera temprana.

Otra de las ventajas de esta tecnología es que dispone de paneles diagnósticos específicos según el cuadro clínico que presenta el paciente, como por ejemplo respiratorio, gastrointestinal, meningitis, neumonía, entre otros. Esto facilita la identificación de los patógenos más frecuentemente asociados a cada enfermedad.

Además, otra de sus cualidades positivas es que funciona mediante un sistema cerrado, en el que la muestra se introduce en un cartucho descartable que contiene todos los reactivos necesarios, disminuyendo la manipulación y reduciendo el riesgo de contaminación.

Al respecto, Chiacchio destacó que "de esta manera, el Gobierno de la provincia, a través del Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la capacidad y calidad diagnóstica, y el cuidado de la salud de la población".

Asimismo, indicó que de esta forma, “se consolida un sistema sanitario que permanentemente va sumando nuevas tecnologías para ofrecer respuestas cada vez más eficientes y oportunas a la comunidad”.



