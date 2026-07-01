Vecinos de la colonia El Cogoik renovaron sus atenciones de salud

Durante un nuevo operativo sanitario recibieron controles médicos, seguimiento y múltiples prestaciones gratuitas para promover el cuidado integral de la salud de toda la comunidad.

Otra jornada de atenciones sanitarias tuvo lugar en la colonia El Cogoik, cercana a General Belgrano. Allí, profesionales del hospital de la mencionada localidad, ofrecieron numerosos servicios de salud gratuitos a las familias colonas.

En ese marco, como se hace periódicamente y de manera programada, el equipo de salud ofreció atenciones médicas para niñas, niños y adultos. Además, se realizó el control de signos vitales y otros indicados para cada caso, a cargo del servicio de enfermería.

Así, se llevó adelante el conocido examen de los niños sano, destinado a la etapa de la primera infancia, que incluye controles de rutina que permiten detectar factores de riesgo y distintas patologías que pueden desarrollarse en esta etapa.

También fueron atendidos los que presentaban síntomas de enfermedades estacionales como las respiratorias y otras de mayor prevalencia como las gastrointestinales y dermatológicas, entre otras.

En el caso de los adultos, se acentuaron los chequeos a los pacientes con antecedentes de riesgo y diagnóstico de enfermedades crónicas como: diabetes, hipertensión, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares y otras que requieren un seguimiento específico.

También se realizó el monitoreo de los tratamientos indicados a cada paciente, a fin de determinar la evolución de cada patología, lo cual fue complementado con la programación de turnos para atenciones en el hospital de General Belgrano.

Al finalizar las atenciones fueron entregados los medicamentos recetados para que los pacientes puedan cumplir con los tratamientos indicados. Y se revisaron los carnets de vacunación para que los pacientes puedan completar sus esquemas mediante la aplicación de las vacunas de Calendario correspondientes.

La directora del nosocomio, la doctora Vanessa Riveros, expresó que las recorridas por las colonias, parajes y otras poblaciones ubicadas en la zona se realizan periódicamente y de forma planificada “con el objetivo de garantizar que los vecinos tengan acceso a todos los servicios de salud gratuitosque el Gobierno de Formosa pone a su disposición, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y, en este caso, de nuestro hospital”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a las familias por la predisposición y el acompañamiento permanente en cada jornada sanitaria, destacando “el compromiso que demuestran al concurrir a las consultas y al cumplir con los controles médicos, porque esto contribuyendo al cuidado de la salud y, sobre todo, aprevenir y a detectar precozmente muchas enfermedades”.



