Fischer: “Producir solidariamente es también construir paz social para que Formosa siga creciendo”

Destacó el importante rol que cumplen las cooperativas ante “el contexto de crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país por culpa de un modelo libertario nacional que desprecia la solidaridad”.

La Subsecretaría de Economía Social, dependiente del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, en representación del Gobierno de Formosa, saluda afectuosamente a todos los cooperativistas por el Día Internacional de las Cooperativas, que se celebra el primer sábado de julio de cada año.

“Este 2026, con el lema ‘Las cooperativas por un mundo en paz’, reafirmamos esta realidad que edificamos día a día a través de nuestro Modelo Formoseño de provincia”, subrayó el subsecretario de Economía Social, Ricardo Fischer.

En ese sentido, puso de resalto que “el cooperativismo es sinónimo de dignidad, de arraigo en la propia tierra y de distribución de la riqueza, porque producir solidariamente es también construir paz social para que Formosa siga creciendo”.

Y agregó que este reconocimiento que desde el Gobierno provincial se hace a las cooperativas “tiene este año más que nunca una significación especial por el contexto de crisis económica, política y social que atraviesa nuestro país por culpa de un modelo libertario nacional que desprecia la solidaridad y que pretende convertir a la Argentina en un lugar para pocos donde solo sobreviven los más fuertes y los especuladores financieros”.

Valoró aquí que “en épocas difíciles, las entidades de la economía social actúan dentro de un marco de contención para sus asociados y sus familias”, motivo por el cual “merecen el mayor de los reconocimientos”, ya que con su trabajo diario “promueven el desarrollo económico socialmente justo, solidario y sostenible frente a los modelos del individualismo”.

De este modo, “marcan el camino de las oportunidades económicas” y se constituyen en “herramientas de igualdad para luchar contra el avance de la exclusión”, dado que “no puede haber paz en un país donde se destruye el trabajo y se glorifica el egoísmo”, reprobó contundente.

Por ello, hizo notar que “los formoseños, herederos de una profunda doctrina nacional y popular, defendemos nuestro modelo de provincia conducido por el gobernador Gildo Insfrán, quien mantiene en alto las banderas de la solidaridad y la justicia social para lograr la comunidad organizada y alcanzar la verdadera libertad que consiste en brindar igualdad de oportunidades a la gente de asociarse para vivir dignamente de su trabajo y producción”.

Es así que, siguiendo este precepto, a través de las acciones y políticas del Gobierno provincial se potencian a las cooperativas de trabajo del programa textil Fontex, el cual “organiza a miles de formoseños para confeccionar indumentarias para los sectores de la salud y seguridad”, subrayó Fischer.

Del mismo modo, también destacó a las cooperativas ladrilleras que “garantizan el aprovisionamiento para la obra pública con recursos propios del Tesoro Provincial”, al igual que a las madereras que proveen amoblamientos escolares.

Y sumó a las de servicios y a los pequeños productores nucleados en el PAIPPA, que “siembran paz social y soberanía alimentaria, dueños de su tierra y de su esfuerzo, entre tantas otras”, remarcó.

Por eso, puso de relieve que “el cooperativismo en Formosa no es un actor aislado del mercado, sino un eje estratégico de las políticas públicas de un Estado presente y lo opuesto al egoísmo libertario”, reafirmando que “aquí no creemos en la mano invisible del mercado, sí en las manos visibles, solidarias y laboriosas de nuestros cooperativistas”.

Finalmente, saludó a “todos los asociados de cada cooperativa que con esfuerzo y compromiso por el bien común nos enseñan que la verdadera libertad es la que nace de la unidad, de la solidaridad organizada y de la igualdad de oportunidades para seguir creciendo en paz como provincia”.



