Invitan al conversatorio sobre marcas con valor de origen

Está dirigido a emprendedores, productores, artesanos y a todas aquellas personas interesadas en transformar el valor cultural y la identidad local en una ventaja competitiva.

La Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE) invita a participar del conversatorio “Marcas con Valor de Origen: Oportunidades y Desafíos”, una propuesta que busca poner en valor la identidad territorial como un factor estratégico para el crecimiento y la competitividad de emprendimientos y empresas.

La actividad tendrá lugar el próximo lunes 6 de julio, a las 18 horas, en el Galpón “G” del Paseo Costanero capitalino, y contará con la disertación de la consultora estratégica Maite García, especialista en el desarrollo de marcas regionales, quien compartirá herramientas, experiencias y casos de éxito sobre la construcción de marcas auténticas capaces de diferenciarse a partir de su esencia y del vínculo con su territorio.

El conversatorio está dirigido a emprendedores, productores, artesanos y a todas aquellas personas interesadas en transformar el valor cultural y la identidad local en una ventaja competitiva, incorporando estrategias que permitan posicionar sus productos y servicios en mercados cada vez más exigentes.

Al respecto, el gerente de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Guillermo Arévalo, destacó que la construcción de marcas con identidad constituye uno de los desafíos más importantes para quienes buscan agregar valor a su producción.

“Hoy las marcas que logran destacarse son aquellas que cuentan una historia, que transmiten autenticidad y que reflejan el lugar del que provienen. Nuestra provincia posee una enorme riqueza cultural y productiva que puede convertirse en un atributo diferenciador para competir en nuevos mercados y generar mayores oportunidades de desarrollo”, sostuvo.

Destacó que “este conversatorio forma parte de una política de acompañamiento al sector privado, brindando espacios de capacitación e intercambio con especialistas de primer nivel. Queremos que nuestros emprendedores y empresas comprendan que el origen, la identidad y el valor cultural también son activos estratégicos para construir marcas sólidas, generar confianza y aumentar su competitividad”.

Finalmente, Arévalo invitó a los actores del sector productivo y emprendedor a participar de la jornada. “Será una excelente oportunidad para intercambiar experiencias, conocer nuevas estrategias y descubrir cómo aquello que nos hace únicos puede transformarse en una verdadera ventaja competitiva para nuestros negocios”, concluyó.

Con esta iniciativa, la ADE continúa promoviendo acciones que fortalecen la innovación, la diferenciación y el agregado de valor, impulsando el desarrollo de emprendimientos que apuestan por el crecimiento desde la identidad y el potencial de su territorio.



