El Gobierno sostiene el Subsidio Provincial “Esfuerzo Formoseño”

Desde el EROSP indicaron que se sigue trabajando con esta política pública destinada a paliar el impacto en el bolsillo de los usuarios de la provincia de los tarifazos en el costo de la energía eléctrica determinados por Nación.

El doctor Martín Surián, administrador general a cargo del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP), subrayó que desde el organismo se trabaja “con un gran compromiso”, siguiendo “los lineamientos de un Gobierno provincial presente que establece políticas públicas para ayudar a los sectores más vulnerables”.

Con ese fin, en materia tarifaria, la gestión del gobernador Gildo Insfrán impulsó, desde el 2019, el Subsidio Provincial “Esfuerzo Formoseño”, sobre el cual indicó que, “para poder acceder, el usuario deberá registrarse en el nuevo sistema” de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a través de la página www.argentina.gob.ar/subsidios. Anteriormente, Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE).

Se establecen “determinados parámetros” para realizar el trámite, donde, además, consignó que, “al momento de ingresar al sitio web, el usuario debe contar con su factura de servicio, su DNI, un correo electrónico activo lo mismo que un número telefónico”.

Incluso, ante cualquier duda, “también pueden acercarse hasta el organismo”, cuya sede central está ubicada en avenida Napoleón Uriburu 57 de la ciudad de Formosa, que atiende en el horario de 7.30 a 13 y 17 a 19 de lunes a viernes. “Asimismo, se cuenta con una delegación en el barrio La Nueva Formosa, que está en avenida 12, manzana 45, casa 2, a tres cuadras de la plaza central”, informó.

Y agregó que, en el caso del interior provincial, se trabaja “a través de los Municipios, y con nuestros delegados que están disponibles para cualquier tipo de consulta de la población”.

Por último, sobre los tarifazos energéticos a nivel nacional, donde, por ejemplo, solo por mencionar algunos eslabones, “el transporte de la energía aumentó más del 5000%”, y “en el caso de la potencia, más de 9000%”, el funcionario aclaró que estos incrementos fueron dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación, ante la desinformación que predomina, instalándose de esa manera “una idea falsa en la población”.

“Entonces, nosotros estamos para aclarar las dudas y queremos que el usuario ante cualquier situación con respecto a la tarifa se acerque al Ente Regulador”, reiteró nuevamente.



