Equipos de salud renovaron la capacitación en la identificación correcta del recién nacido

Una jornada reunió a referentes de hospitales y centros de salud de la Capital para actualizar conceptos sobre este tema, con el objetivo de optimizar los procedimientos biométricos y, a su vez, brindar mayor seguridad en la atención perinatal.

Esta semana, en el Hospital Distrital Nº 8 “Eva Perón” se llevó a cabo una jornada de capacitación en técnica de impresión de huellas dactilares maternas, palmares y plantares del recién nacido y clasificación del sistema palmar y plantar neonatal, destinada a profesionales de ese nosocomio, así como de otros hospitales y centros de salud de la Capital de Formosa.

La actividad fue coordinada por la Subsecretaría de Medicina Sanitaria, a través de la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia y del Servicio Provincial de Identificación del Recién Nacido.

Esta jornada formativa tuvo como objetivo fortalecer las competencias técnicas del personal de salud para la correcta obtención de impresiones dactilares maternas y de huellas palmares y plantares del recién nacido, promoviendo la calidad de los registros biométricos y garantizando el cumplimiento de la Ley Provincial Nº 1129, que establece el Régimen de Identificación del Recién Nacido y protege el derecho a la identidad desde el momento mismo del nacimiento.

El subsecretario de Medicina Sanitaria, el bioquímico Marcelo Cañete, comentó que de la capacitación “participaron profesionales de obstetricia y enfermería que intervienen en los procedimientos de identificación neonatal en los establecimientos sanitarios de la capital provincial”.

Asimismo, precisó que estuvieron representados el Hospital Distrital Nº 8, el Hospital de la Madre y el Niño y los centros de salud de los barrios 8 de Octubre, Antenor Gauna, República Argentina, La Nueva Formosa; más el centro de salud “Dr. Jorge Luis Diez” del barrio La Pilar y el centro de salud “Dr. Luis María Codda” del barrio Liborsi, “efectores donde los profesionales se vienen capacitando progresivamente en cuanto a la correcta identificación del recién nacido”.

Durante la jornada se desarrollaron contenidos teóricos y prácticos relacionados con las técnicas de toma de huellas, los criterios de calidad de los registros biométricos y la clasificación del sistema palmar y plantar neonatal.

En ese marco, Cañete destacó la importancia de la correcta identificación del binomio madre-hijo como una estrategia fundamental para brindar mayor seguridad en la atención perinatal.

Finalmente, puso en valor “el compromiso demostrado por los equipos de salud con la capacitación permanente, entendiendo que la actualización de conocimientos y el fortalecimiento de las competencias técnicas constituyen herramientas fundamentales para garantizar procedimientos seguros y de calidad, en resguardo del derecho a la identidad de todos los recién nacidos de la provincia”, concluyó.



