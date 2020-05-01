Norma Ríos destacó el impacto económico del pago de salarios y aguinaldo dispuesto por el Gobierno de la Provincia

La presidenta de CAMEFOR, Norma Ríos, valoró la decisión del Gobierno de la Provincia de Formosa, encabezado por el Gobernador Dr. Gildo Insfrán, de concretar el pago del Sueldo Anual Complementario y de los haberes de los trabajadores estatales, al considerar que se trata de una medida que genera un impacto positivo en toda la economía provincial.

"La acreditación de estos recursos significa un importante movimiento para el circuito económico, porque ese dinero vuelve rápidamente al comercio, a los emprendedores y a las empresas a través de la compra de bienes y servicios. Es una dinámica que fortalece al sector privado y brinda mayor previsibilidad a la actividad económica", expresó.

Ríos señaló que el contexto nacional continúa siendo complejo para las pequeñas y medianas empresas debido a la caída del consumo, la inflación y distintas políticas económicas que han afectado la estabilidad de numerosos emprendimientos, provocando incluso el cierre de muchas PyMEs en diferentes puntos del país.

En ese escenario, sostuvo que Formosa presenta una realidad distinta. "Es importante reconocer cuando existen decisiones que aportan previsibilidad y sostienen el consumo interno. El cumplimiento en tiempo y forma del pago de salarios, junto con las actualizaciones salariales que se vienen otorgando, contribuye a dinamizar la economía local y beneficia tanto a las familias como al entramado productivo y comercial."

Finalmente, la titular de CAMEFOR afirmó que "no todas las provincias pueden sostener este nivel de previsibilidad en un contexto tan desafiante. Por eso creemos justo reconocer aquellas políticas públicas que ayudan a mantener activo el mercado interno, fortalecen la actividad privada y brindan mayor tranquilidad a los trabajadores y a quienes todos los días apostamos por producir, emprender e invertir en Formosa."