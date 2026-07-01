Embarazadas que deben vacunarse contra el Virus Sincicial Respiratorio

Hasta el 31 de agosto, quienes estén entre las semanas 32 y 36 de gestación deben aplicarse esta vacuna para proteger a sus bebés en los primeros meses de vida de enfermedades respiratorias que pueden ser muy graves.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa recordó que continúa vigente la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a proteger a los recién nacidos frente a las Enfermedades Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), entre ellas la bronquiolitis y la neumonía, que representan una de las principales causas de internación en lactantes.

Esta estrategia de inmunización está vigente en toda la provincia desde el 12 de enero y se extenderá hasta el próximo 31 de agosto. Está dirigida a las embarazadas que cursan entre las semanas 32 y 36 de gestación, ya que la aplicación de la vacuna durante ese período permite brindar inmunidad al bebé desde el nacimiento y durante sus primeros seis meses de vida, cuando es más vulnerable frente a este virus.

Al respecto, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo, explicó que “al recibir la vacuna durante el embarazo, la madre genera anticuerpos que son transferidos al bebé a través de la placenta, otorgándole una protección muy importante en los primeros meses de vida, que es cuando tiene mayor riesgo de desarrollar cuadros respiratorios graves”.

Asimismo, indicó que la campaña se implementa antes de la época de mayor circulación del VSR para que las personas gestantes lleguen al período otoño-invierno con la inmunización completa.

En ese sentido, insistió en que la vacuna “es gratuita, segura y está disponible en todos los hospitales y centros de salud de la provincia, tanto de Capital como del interior. No se necesita orden médica ni sacar turno; solamente deben concurrir con el DNI y, si lo tienen, con el carnet de vacunación, aunque no es un requisito obligatorio”.

El funcionario recordó, que la dosis también puede aplicarse en el Vacunatorio de la Familia, que funciona en el edificio del Hospital Central de Emergencias "Dr. Ramón Carrillo", sobre la calle Padre Patiño 1255 de la ciudad capital.

Finalmente, Arroyo expresó que “vacunarse durante el embarazo es un acto de cuidado que protege no solo a la mamá, sino también al bebé desde el comienzo de su vida”.

Finalmente, invitó “a todas las embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 a acercarse a los servicios de vacunación para aplicarse esta vacuna y cumplir con esta importante medida de prevención”.







