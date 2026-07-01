El Gobierno provincial realizó una jornada de capacitación para fortalecer la lucha integral contra la trata de personas

Durante el encuentro, se destacaron las políticas de prevención y la puesta en marcha del Programa de Restitución de Derechos para brindar asistencia económica, laboral e integral a las víctimas.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas, este jueves 30, en el salón de usos múltiples del Instituto Superior de Formación Policial (ex Escuela de Cadetes), ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa, se desarrolló una Jornada de Capacitación y Formación para optimizar la prevención, persecución y asistencia integral a las víctimas de este delito.

La actividad fue organizada de manera conjunta por el Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Policía de Formosa, con participación del Ministerio Público Fiscal Federal.

El encuentro contó con la presencia de la plana mayor policial, representantes de las fuerzas provinciales y miembros de organismos clave como los ministerios de Cultura y Educación, y de Desarrollo Humano.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, subrayó la relevancia de “ajustar detalles de coordinación y fundamentalmente, capacitarse sobre la reciente implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal”.

“Este escenario exige un trabajo constante de coordinación y capacitación entre todos los estamentos. La trata es un delito complejo, dinámico, que no reconoce fronteras ni jurisdicciones; por ello, la articulación entre el Estado provincial, el nacional y las fuerzas de seguridad es una exigencia de base para garantizar la efectividad de las políticas públicas”, enfatizó el funcionario.

Asimismo, remarcó que, la lucha contra este delito “requiere de diversos aspectos, como la difusión preventiva, la participación ciudadana, la formación permanente de los cuadros policiales y la firme decisión política del Ejecutivo provincial para erradicar este flagelo”.

Y mencionó que “como provincia, no hace mucho tiempo atrás, hemos firmado con la del Ministerio de Justicia de la Nación un convenio para el reconocimiento de los derechos de las personas que han sido vulneradas por este tipo de delitos, que requieren un acompañamiento ante una situación de vulnerabilidad en la que quedan después de ser víctimas”.

En esta línea, la subsecretaria de Derechos Humanos, María Sylvina Arauz, se refirió a la reciente firma del acta de adhesión al Convenio del Programa de Restitución de Derechos, suscrita por ministro Gonzalez con el Ministerio de Justicia de la Nación.

Expuso que este programa, que ya se encuentra en vigencia, prevé una ayuda equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil por un periodo de tres meses (prorrogable por tres meses adicionales), y un medio salario posterior hasta completar un año, destinado a víctimas judicializadas; además de herramientas y capacitaciones laborales brindadas por la provincia, sumadas a la cobertura de salud, educación y restitución del derecho a la identidad a través del Registro Civil.

Además, recordó a la comunidad que ante cualquier sospecha o indicio sobre el delito de trata o explotación, se encuentran habilitados los canales gratuitos de denuncia, como la Línea Nacional 145 que es gratuita, anónima y operativa las 24 horas; el 911 de la Policía de Formosa y las secciones específicas de la Policía provincial, delegaciones de la Subsecretaría de Trabajo e inspecciones en campo.



