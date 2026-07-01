Se presentó el documental sobre el Vía Crucis Formoseño y Monseñor Scozzina

Se realizó este jueves por la tarde en el salón cultural municipal, la presentación del documental “Vía Crucis Formoseño”, una producción que recupera la memoria viva de esta manifestación de fe y proyecta la vigencia del legado de Monseñor Raúl Marcelo Scozzina, primer obispo diocesano de la provincia.

El estreno se dio en el umbral del mes de agosto, cuando el próximo día 14 se cumplirán 105 años del nacimiento del prelado, recordado por su pueblo como Fray Pacífico.

El intendente Jorge Jofré participó de la ceremonia junto al diputado provincial Sinforiano López, la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, los ediles Malena Gamarra, Beatriz Segovia y José Delguy, autoridades municipales, hacedores culturales y familiares del obispo. La gestión pública respaldó de esta forma un trabajo que preserva la identidad y la memoria colectiva de los formoseños.

"Cuidar nuestra historia es una manera de cuidar a nuestra gente", afirmó Jofré ante los presentes. El jefe comunal remarcó que la figura de Scozzina "sigue marcando un rumbo de fraternidad y de entrega para Formosa".

El documental fue producido por Mixtura y Trama, un nombre que honra la diversidad cultural y humana de la tierra formoseña. El proyecto se gestó a fines de enero de este año, impulsado por el periodista y fotógrafo George Hamilton Pérez junto a la licenciada Karina Rocío Scozzina, sobrina del obispo.

La producción recorrió más de mil kilómetros en pleno verano formoseño para rescatar el latido de sus protagonistas. Voces históricas como las de Baby Rivarola y Raquel Ramírez aportaron una mirada sensible sobre lo que esta expresión de fe significa para la identidad provincial.

Reconocido en el mundo por su extensión y por la hondura de su recorrido, el Vía Crucis Formoseño se erige entre las obras que canalizaron la espiritualidad de Scozzina. El documental no se propone como un relato cerrado, sino como una posta para que nuevas historias sobre ese legado sigan contándose.

Al hablar en el acto, Jofré compartió un recuerdo personal. Evocó al obispo que veía de joven por la avenida 25 de Mayo, cuando lo cruzaba camino al centro.

"Lo veía bajito, caminando despacito, con pasitos cortos, pero siempre tan cariñoso, tan agradable", recordó.

Trajo entonces una frase que suele repetir el gobernador para describir el vínculo de la gente con la provincia.

"El formoseño nace donde quiere", citó. Y aplicó la idea a Scozzina, nacido en San Martín Norte, en Santa Fe, que eligió Formosa para su tarea pastoral y también para su descanso final, en Campo Alegre, a orillas del río Bermejo.

"Fíjense de qué hombre estamos hablando", planteó ante el auditorio.

Franciscano de origen, el prelado quedó en la memoria de Jofré como una figura de comunidad en tiempos de otro signo.

"En un mundo donde hoy prima el individualismo, él siempre trabajó en comunidad y para la comunidad formoseña", reflexionó.

El jefe comunal puso el foco en la dimensión visionaria del Vía Crucis. Recordó que Scozzina lo pensó en 1997, cuando la ruta 81 todavía era de tierra más allá de Las Lomitas y su pavimentación parecía lejana.

"Era una utopía lo que él soñaba", graficó. La obra recién quedó asfaltada por completo en 2007, una década después de aquella idea.

Describió las cruces levantadas con algarrobo y quebracho, las maderas que -dijo- representan al formoseño y, sobre todo, a la región del oeste.

Cerró su repaso en la plaza que corona el recorrido, donde conviven la Virgen del Carmen, patrona de Formosa; la Virgen del Milagro, patrona de Salta; y la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

"En esas tres vírgenes está sintetizado lo que él buscó: la unión entre los pueblos y la bendición para toda la Argentina", subrayó.

Durante el acto se compartieron gestos de reconocimiento institucional.

El equipo realizador entregó una plaqueta de agradecimiento al intendente Jofré por el acompañamiento y la colaboración brindada a lo largo del proceso.

A ese reconocimiento se sumó un gesto entrañable. El sobrino de Scozzina, Rubén Cainelli junto a familiares entregaron a Jofré la copia fiel de una carta que Scozzina le había dirigido en julio de 2003.

Por entonces, el jefe comunal se desempeñaba como administrador de Vialidad Provincial. En aquellas líneas, Monseñor Scozzina agradecía el apoyo prestado a una obra cargada de simbolismo.

Se trataba de los dos templetes emplazados sobre la Ruta N° 81, en el extremo oeste formoseño. Fueron pensados para resguardar las imágenes de la Virgen del Carmen y de la Virgen del Milagro, patronas de Formosa y de Salta.

El mismo texto anticipaba la bendición del parque de la Cruz Catorce, hoy punto de referencia para quienes trabajan y transitan ese camino.

El documento tendió un puente de más de dos décadas. Quien acompañó aquella obra de fe recibió ahora, como intendente, la memoria escrita de aquel acompañamiento.

El propio Jofré valoró el gesto sobre el escenario. "De él tengo recuerdos, cosas lindas de cuando estuve en Vialidad. Agradezco esta nota, porque no la tenía", confió.

Seguidamente, la producción obsequió a la Subsecretaría de Cultura un cuadro histórico que retrata a Monseñor Scozzina en el ferrocarril, símbolo de su cercanía con el territorio y su gente. La obra tendrá como destino el Museo Ferroviario, un espacio que enriquece el patrimonio y la memoria de todos los formoseños.

Sobre el cierre, Jofré felicitó al realizador George Hamilton Pérez y agradeció a la familia del obispo, “este documental va a quedar en la historia de Formosa, porque Monseñor es historia de Formosa", valoró. Luego agradeció la presencia de los protagonistas y del público. "El testimonio del Monseñor sigue vigente: otra forma de vivir en comunidad es posible", concluyó.







