AMET continúa desarrollando con éxito las Olimpíadas de Confraternidad Docente

La jornada fría del sábado no fue impedimento para que decenas de educadores del nivel secundario de la capital continúen participando de esta propuesta que lleva 25 años concretando la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica Formosa Regional XIX.

Las actividades deportivas de los días sábados se realizan en el Polideportivo de la EPES N° 35 Dr. Arturo Jauretche.

El secretario general de AMET Formosa, profesor Alberto Álvarez, señaló que hace 25 años de manera exitosa vienen organizando las olimpíadas y que este año son 26 establecimientos de capital los que participan incluyendo escuelas comunes además de las técnicas, todas del nivel secundario.

Las competencias de fútbol 5, fútbol de campo y vóley que durarán unos dos meses, se desarrollan íntegramente en las instalaciones del Polideportivo del Jauretche, mientras se preparan para la pesca que se suma este año y que despertó desde ya un interés genuino de la gran comunidad educativa formoseña.

Desde la organización comentaron que para el mes de septiembre está prevista la finalización de las olimpíadas de confraternidad con la entrega del Trofeo Challenger que dará en el marco de una gran celebración a definir.

Finalmente agradecieron al gobernador Gildo Insfrán por su invalorable colaboración, como así también al Ministerio de Cultura y Educación y a la comunidad educativa de la EPES 35.

Competencia de fútbol de salón.







