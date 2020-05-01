El Paseo de las Aves reunió a los estudiantes en una jornada especial

El Municipio de Formosa concretó este sábado la presentación de los buzos de egresados 2026, la primera gran actividad del espacio Ciudad Joven. La propuesta reunió en el Paseo de las Aves a alumnos de quinto y sexto año de los colegios secundarios de la capital, que hicieron del predio un punto de encuentro durante toda la jornada.

El desfile fue el momento más esperado. Cada curso subió al escenario a mostrar su identificación de colores, con cotillón y ambientación preparados durante semanas. Un jurado evaluó la creatividad de cada propuesta y el acompañamiento de la hinchada, que le puso volumen a la tarde.

En paralelo funcionó la feria estudiantil, con los stands que los propios chicos armaron para recaudar fondos para su fiesta de egresados. La decoración con la temática de la Selección Argentina marcó el tono de varios puestos.

La convocatoria también se trasladó a las redes, donde los cursos compitieron por sumar "me gusta" con las fotos y videos de sus colores. A eso se agregaron sorteos, la ruleta de castigo y una búsqueda del tesoro con pistas repartidas por el predio, además de música en vivo y DJ.

Las jóvenes que impulsaron la actividad valoraron la respuesta de los estudiantes. También recordaron el sentido de fondo de la propuesta. "Buscamos que el chico vuelva a esperar con ganas su presentación de buzo, que se recupere ese entusiasmo de llegar a sexto".

Desde Ciudad Joven adelantaron que la jornada es apenas el comienzo de la agenda. Entre los próximos pasos figura una capacitación vocacional para acompañar a los estudiantes en la transición a la vida adulta, con orientación para elegir una carrera y armar el currículum.











