Día Mundial de las Zoonosis Formosa cumple una década de trabajo con más de 100 mil castraciones gratuitas

La Municipalidad de Formosa sostiene desde hace mas diez años una política sanitaria integral que ya dejó más de 100.000 castraciones gratuitas de animales de compañía. El programa, ejecutado a través del Centro Municipal de Atención Animal (CeMAA), de la Secretaria de Accion Social, se consolidó como una de las herramientas más eficaces de prevención en salud pública que tiene el municipio.

El CeMAA funciona desde diciembre de 2016. En esa década se transformó en el eje de una estrategia sanitaria pensada para una ciudad donde casi nueve de cada diez hogares conviven con animales de compañía.

Este lunes se conmemora, además, el Día Mundial de las Zoonosis, fecha instituida en homenaje a la primera vacuna antirrábica aplicada con éxito por Louis Pasteur en 1885. La efeméride invita a pensar la salud de manera integral, entendiendo que el bienestar de las personas y el de los animales de compañía forman parte de un mismo equilibrio sanitario.

En esa fecha, el municipio pone en valor el trabajo sostenido del programa PROMEPO (Programa Municipal de Equilibrio Poblacional), que no actúa de forma aislada. Es la pieza local de un esquema federal articulado con el programa nacional ProTenencia, lo que garantiza respaldo científico y protocolos de excelencia en cada intervención.

Salud animal es salud humana

El municipio trabaja bajo el paradigma de "Una Sola Salud". Desde esa mirada, el control poblacional es la herramienta más eficaz para prevenir enfermedades como la rabia y las zoonosis parasitarias.

Cada animal que llega a la castración recibe también, de manera obligatoria, su vacunación antirrábica y su desparasitación. Solo en el último año se aplicaron 17.371 vacunas antirrábicas y se desparasitó a 42.333 animales, un incremento del 64 por ciento respecto del período anterior.

La cirugía funciona así como puerta de entrada a un control sanitario más amplio. Permite detectar y actuar sobre patologías zoonóticas antes de que lleguen a afectar a las personas.

Un equipo profesionalizado

El municipio cuenta con seis médicos veterinarios cirujanos especializados en castración masiva y cinco médicos veterinarios clínicos, además de auxiliares capacitados por el Ministerio de Salud de la Nación.

Ese equipo sostiene un promedio de 1.500 turnos mensuales en tres sedes fijas: Nueva Formosa, República Argentina y San Juan Bautista. A esto se suma un quirófano móvil que recorre distintos puntos de la ciudad.

Solo en 2025 se realizaron 12.852 cirugías de castración. La presencia territorial también creció: los operativos barriales pasaron de 25 en 2024 a 37 en 2025. El CeMAA registró además 21.630 atenciones primarias, lo que refleja la confianza de los vecinos en el servicio. En total, el sistema prestó cerca de 95.000 servicios a lo largo del año.

Un ahorro que se multiplica

El impacto no es solo sanitario. La castración de cien hembras evita el nacimiento y posterior abandono de más de 118.000 animales en apenas tres años.

Esa contención demográfica reduce los riesgos de mordeduras, los siniestros viales que afectan sobre todo a niños, motociclistas y ciclistas, y la contaminación ambiental derivada de la sobrepoblación animal.

En este marco, la Municipalidad de Formosa reafirma que el control poblacional animal es un servicio público esencial, amparado en la Ordenanza 7782/22. Una década de trabajo y más de 100.000 castraciones respaldan esa política de Estado.







