La Policía detuvo a una mujer por un incendio intencional en el barrio El Palomar

Efectivos de la Delegación de la Unidad Regional Uno, junto al Cuerpo de Bomberos, trabajaron en el lugar

El hecho se conoció a través de un llamado de emergencia a la línea gratuita 911, alrededor de las 16:35 horas de este sábado, sobre la avenida Rivereña y Tercera, sector ladrillería del barrio El Palomar de esta ciudad capital, donde solicitaron la presencia de los bomberos por el incendio de un domicilio.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos, junto al personal de la Subcomisaría República Argentina, llegaron al lugar y realizaron las tareas para extinguir por completo las llamas que consumieron totalmente la vivienda.

Conforme a las actuaciones y testimonios de vecinos, el fuego habría iniciado por la acción de una mujer, quien fue identificada y aprehendida en el mismo sector. Además, opuso resistencia y lesionó a un efectivo policial.

La sospechosa fue notificada de su situación legal y trasladada a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2, quedando a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia.

El propietario de la vivienda fue trasladado al Albergue del barrio Juan Domingo Perón.



