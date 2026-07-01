El Consejo de Ciencias Económicas y la Federación Económica presentaron herramientas fiscales para paliar la crisis de las pymes

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Formosa, contador Leandro Greco, informó que este miércoles en la sede de la institución que preside se realizó una reunión de trabajo con el diputado nacional Luis Basterra, (UP-Formosa) en la que le entregaron en mano un proyecto de herramientas fiscales para enfrentar la grave situación que atraviesan las Pequeñas y Medianas Empresas (pymes) tanto a nivel provincial como nacional.

Greco explicó que el documento fue elaborado por técnicos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y de la Cámara Empresarial (la FEF), entre otras, con el objetivo de mitigar los efectos del actual proceso recesivo, caracterizado por baja actividad económica, alta presión fiscal y un panorama futuro poco alentador.

“El mayor peso de la matriz tributaria nacional recae hoy sobre las pequeñas y medianas empresas, mientras que los beneficios fiscales se concentran en las grandes corporaciones y en las inversiones extranjeras en minería o energía”, señaló Greco.

En ese marco, se formalizó un pedido al diputado nacional Basterra para que impulse en el Congreso de la Nación medidas concretas que permitan aliviar la carga impositiva sobre las pymes y facilitar el desarrollo de su actividad.

Greco valoró el rol del Gobierno provincial y aseguró que, sin su involucramiento en la coyuntura financiera de las pymes formoseñas, “la situación sería mucho más compleja”.

Dijo finalmente que el Consejo continuará trabajando en los problemas del sector y promoviendo espacios de diálogo.

Por su parte, el diputado nacional Luis Basterra valoró la iniciativa y alertó sobre la difícil situación de las pymes a nivel país. “Esta actividad del Consejo de Ciencias Económicas junto con la Federación Económica nos alienta a redoblar esfuerzos. Desde el Poder Legislativo buscaremos instrumentos concretos para salir de esta difícil situación”, afirmó.

Basterra criticó el enfoque del Gobierno Nacional: “Favorece con beneficios impositivos a las grandes inversiones en energía y combustibles, mientras presiona a las pymes. Hay financiamientos que no están al alcance de los medianos empresarios. Este esquema genera recesión e imposibilidad de pago de las obligaciones fiscales”.

El legislador consideró que existe una fuerte resistencia de los gobernadores al esquema impositivo nacional, al que calificó de “no federal, ni inclusivo, ni nacional”. “El viento soplará a favor del federalismo y de las pymes”, sostuvo.

Finalmente, el contador Enrique Zanín, representante de la Federación Económica, destacó que el encuentro trasciende lo local y tiene alcance nacional.

“Contamos con el apoyo de la Confederación General de la Producción, de Pequeñas y Medianas Empresas y de la Confederación Pyme Argentina. Esto nos da fuerza para que la ley beneficie a todo el país”, indicó.

Zanín alertó que el 35% de las pymes han cerrado, especialmente en el sector industrial, y que el Gobierno Nacional prioriza la minería, el agro y los hidrocarburos, mientras el sector comercial e industrial sufre una caída abrupta.

“Es fundamental avanzar con este proyecto y que las pymes puedan acceder a créditos subsidiados para reactivar la economía”, concluyó. Basterra se comprometió a abordar la iniciativa en la Comisión de Economías Regionales.

Principales puntos del proyecto – ¿Qué solicitan las entidades?

Una moratoria fiscal extraordinaria e integral para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Facilidades de pago con plazos amplios para regularizar deudas impositivas y previsionales.

Reducción y/o condonación de intereses, multas y sanciones para aliviar la carga financiera.

Que puedan incorporarse deudas provenientes de fiscalizaciones y otros procesos administrativos.

La revisión y reducción de las tasas de financiación de los planes de pago vigentes.

La suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares para las empresas que adhieran al régimen y regularicen su situación.

La creación de líneas de crédito accesibles, destinadas a recomponer el capital de trabajo, sostener la actividad e impulsar nuevas inversiones.

Generar condiciones para preservar las PyMEs, proteger el empleo y fortalecer las economías regionales.

Objetivo central del proyecto: Brindar herramientas concretas para que las PyMEs puedan superar la actual coyuntura económica, evitar el cierre de empresas, sostener las fuentes de trabajo y recuperar la capacidad productiva del sector.







