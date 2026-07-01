Se viene la XVIII Fiesta Provincial del Río del Norte

Se trata de una celebración que invita a disfrutar de la música, la danza, la gastronomía regional y las tradiciones que hacen única a la provincia de Formosa.

Desde el Ministerio de Turismo invitaron a la XVIII Fiesta Provincial del Río del Norte, que se realizará este jueves 9 en Fortín Lugones.

“Te invitamos a ser parte de este gran encuentro, donde la cultura, la identidad y el turismo se unen para vivir una experiencia inolvidable”, subrayaron desde la cartera.

Según se informó, entre los artistas confirmados se encuentran: Ángelo Aranda, Alejandro Torrez, “Piko” Frank, Dalma Ferreira desde Paraguay, entre otros.

Además, recordaron que para este fin de semana largo, en conmemoración del 210° aniversario de la Independencia Nacional, se encuentran programadas diversas actividades para disfrutar en Formosa.

Una de ellas es el Festival Regional del Alfajor, cuya tercera edición tendrá lugar del 10 al 12 de julio en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad capital.

Se espera la participación de 31 alfajoreros de Formosa, Chaco, Corrientes y Paraguay, al igual que de localidades del interior provincial, como Herradura, Laguna Blanca, Riacho He Hé, Pozo del Tigre y Pirané.











