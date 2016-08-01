Cada vez más familias eligen las tarjetas bancarias como una herramienta para ahorrar

Las promociones dejaron de ser un beneficio ocasional y pasaron a formar parte de la planificación de las compras. En Formosa, el Día del Padre volvió a mostrar cómo los descuentos, reintegros y cuotas influyen cada vez más en las decisiones de consumo. Más de 70 millones de pesos en reintegros que volvió al bolsillo de las y los formoseños.

En un contexto donde cada compra requiere pensar cómo cuidar el bolsillo, las tarjetas bancarias dejaron de ser únicamente un medio de pago para convertirse en una herramienta concreta de ahorro. Cada vez son más las personas que, antes de realizar una compra, consultan qué beneficios pueden aprovechar, qué descuentos hay disponibles o con qué tarjeta conviene pagar para obtener reintegros y financiación.

Esta transformación también se refleja en Formosa. En fechas comerciales como el Día del Padre, miles de clientes organizaron sus compras a partir de las promociones bancarias disponibles, una tendencia que demuestra que contar con una tarjeta ya no representa solamente una forma de financiar una compra, sino también una oportunidad de generar un ahorro real para la economía familiar.

La última campaña por el Día del Padre de Banco Formosa es un ejemplo de ese cambio de comportamiento. Más de 6.100 clientes aprovecharon los beneficios vigentes y realizaron más de 9.200 compras en comercios adheridos de toda la provincia. Como resultado, la promoción permitió que los clientes recibieran más de 70 millones de pesos en reintegros, dinero que volvió directamente al bolsillo de las familias formoseñas.

Además, este año la propuesta incorporó un beneficio para compras realizadas con tarjeta de débito, ampliando el alcance de la promoción y permitiendo que más clientes pudieran acceder a descuentos durante una de las fechas comerciales más importantes del calendario.

¿Cómo tener el beneficio y el ahorro?

Con el Día del Padre ya finalizado, el calendario comercial continúa con nuevas oportunidades de ahorro. En las próximas semanas llegarán las promociones por el Día del Amigo, con beneficios en supermercados, carnicerías, regalerías y otros rubros, por lo que desde la entidad invitan a los clientes a consultar las promociones vigentes y, quienes todavía no cuentan con las tarjetas de Banco Formosa, pueden solicitarlas ingresando a bancoformosa.com.ar o acercándose a una sucursal, y comenzar a acceder a los beneficios que el banco ofrece durante todo el año.



