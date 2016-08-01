El Festival Regional del Alfajor marca la agenda turística de julio

La tercera edición del destacado evento se desarrollará del 10 al 12 de julio en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa.

El Ministerio de Turismo del Gobierno provincial publicó la agenda de actividades para realizar en el mes de julio.

“Este mes, las vacaciones de invierno son la oportunidad perfecta para descubrir paisajes, compartir en familia y disfrutar de las propuestas turísticas que ofrece nuestra provincia”, se destacó desde la cartera.

Y subrayaron que “naturaleza, cultura, gastronomía, recreación y experiencias para todas las edades te esperan en cada rincón de Formosa”.

En ese sentido, para este fin de semana está programada la segunda edición de la carrera “Pasos de Unidad: Orgullosos de Nuestro Andar”.

En el marco de la celebración de los 71 años de la Provincialización de Formosa, la Fundación para la Asistencia Solidaria (FAS), con el acompañamiento y apoyo de la Secretaría de Deportes y Recreación y “Bendito Running”, llevarán a cabo este evento deportivo que recorrerá diferentes barrios de las cinco jurisdicciones de la ciudad capital.

La primera fecha será este sábado 4, a las 15 horas, con largada y llegada de cada distancia frente al Parque Acuático “17 de Octubre”.

Asimismo, el domingo 5, en la localidad de Loma Monte Lindo se realizará el 30° Festival de la Argentinidad. Incluirá desfile gaucho, juegos de a caballo, concurso de riendas, almuerzo criollo, entre otros.

A su vez, el jueves 9, desde las 12 horas, en el Polideportivo Municipal de Laguna Naineck se hará el Festival de la Independencia. Habrá competencia regional del mbejú, el tradicional plato de la gastronomía tradicional paraguaya, locro popular y feria de artesanos y emprendedores.

El festival más dulce

En la ciudad capital ya está todo listo para la tercera edición del Festival Regional del Alfajor, que se desarrollará del 10 al 12 de julio en el Galpón “G” del Paseo Costanero.

Este evento es organizado por el Gobierno de Formosa a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, conjuntamente con la Subsecretaría de Empleo. Incluirá exposición de alfajoreros de Formosa y de la región, el concurso del alfajor, shows en vivo, patio gastronómico y más atractivos.

“Los invitamos a todos a participar de la tercera edición del Festival del Alfajor”, destacó Mariana Mussin, de “Sweets Delivery de Postres”, ganadora del Alfajor Revelación 2025. “Vamos a hacer diez variedades de alfajores que ya las estamos comercializando. No se los pueden perder, tanto los de ‘Sweet’ como los de los demás emprendimientos”, acotó.

Más actividades

Otras propuestas de la agenda turística de julio son el 42° Festival de la Yerra en Gran Guardia el domingo 12, la Ultra Maratón en Formosa Capital el sábado 25 y el domingo 26 y la cuarta edición de “La Formoseñada” en los Galpones “C” y “G” del Paseo Costanero capitalino, desde el viernes 31 al domingo 2 de agosto.

A ello se suman las actividades fijas en la Cruz del Norte, el Paseo “Guadalupe Florece”, el Paraíso de los Niños, la Plaza San Martín y la Costanera de la ciudad de Formosa, al igual que los campings municipales y los museos de las diferentes localidades.







