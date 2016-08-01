“Nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser los custodios de la democracia”, afirmaron los empleados legislativos

En un emotivo acto que contó con la presencia de las máximas autoridades de la provincia, se rindió homenaje a la trayectoria y la vocación de servicio de los trabajadores legislativos.Este jueves 2, se llevó a cabo un encuentro que reunió a trabajadores de la Legislatura de Formosa y autoridades provinciales, encabezadas por el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán y el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Eber Solís.Durante la jornada, se entregaron distinciones por trayectoria y se reivindicó con fuerza el rol del empleado público como eslabón fundamental en la consolidación de las políticas de Estado.El jefe de Personal de la Legislatura, el doctor Miguel Ángel Dionisi, remarcó “el compromiso, la responsabilidad y el profundo sentido de pertenencia de quienes hacen posible el funcionamiento cotidiano de este Poder del Estado, constituyendo un aporte fundamental para sostener un Estado presente y cercano”.Dionisi trazó una clara diferencia con la realidad nacional: “En un contexto marcado por la incertidumbre, los ajustes y las dificultades que afectan a miles de trabajadores, en Formosa hemos logrado transitar un camino diferente, sustentado en la planificación, la unidad provincial y la firme decisión política de colocar siempre al ser humano en el centro de las acciones”.Asimismo, el funcionario subrayó que gracias a esta gestión, “las familias formoseñas cuentan con previsibilidad, con salarios abonados en tiempo y forma, con el aguinaldo garantizado y con la tranquilidad de poder organizar su vida cotidiana”.Además, puso en valor que “esto no es fruto del azar, sino del proyecto conducido por el gobernador Insfrán y acompañado por el vicegobernador Solís”, destacando que todo se da bajo la premisa de que “el Modelo Formoseño seguirá siendo el garante de la igualdad de oportunidades en cada rincón del territorio provincial”.“Servidores del pueblo y custodios de la democracia”A su turno, en representación de los trabajadores legislativos, Sara Morilla brindó un testimonio cargado de vivencias personales e institucionales. Tras agradecer el constante acompañamiento de la conducción provincial, recordó sus inicios en el año 1995, con solo 18 años, rescatando el legado de su padre, Virgilio Lidia Morilla, quien fuera secretario de la Cámara de Diputados.En este sentido, Morilla interpeló especialmente a los jóvenes resaltando que “el empleado legislativo es un servidor del Estado, lo que etimológicamente significa ser un guardián y un protector” y sostuvo que “tenemos que ser guardianes de las políticas públicas, de la planificación estratégica y de la cosmovisión del hombre que impulsa el Modelo Formoseño”.De este modo, consideró que “en este momento, ser un empleado legislativo cobra mucha preponderancia. Frente a personajes siniestros que andan diciendo que la democracia es enemiga de la libertad, nosotros debemos sentirnos orgullosos de ser los custodios de la democracia, habitando y cuidando el órgano representativo por excelencia”.Morilla también puso de relieve “las oportunidades de terminalidad educativa que brinda la gestión del doctor Eber Solís dentro de la propia Legislatura”, comparándolo con las dificultades de épocas pasadas donde debió culminar el secundario en el turno noche.“Soy hija de la educación pública, gratuita y de calidad, y el empleado tiene que retribuir lo que el Estado nos da”, señaló, ponderando que detrás de esos logros hay una planificación real y no un simple eslogan.Finalmente, ponderó la última reforma de la Carta Magna provincial al expresar que “nuestro Gobierno siempre va cinco pasos adelante. Tuve la oportunidad de estar en la Constituyente del 2003 y 2025 y nuestra Constitución es verdaderamente de vanguardia, señor Gobernador”, concluyó.