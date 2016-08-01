Educación aclara las actuaciones realizadas ante una denuncia por presunto bullying y ciberacoso en la EPES Nº 51

“Se activó el protocolo correspondiente y cada actuación quedó debidamente documentada en el expediente administrativo”, se subrayó.

Ante la difusión en redes sociales de publicaciones vinculadas a una denuncia por un presunto caso de bullying y ciberacoso que involucra a un estudiante de la EPES Nº 51, el Ministerio de Cultura y Educación informó que la situación fue abordada desde el primer momento, conforme a los protocolos vigentes y con la intervención de las áreas especializadas.

De acuerdo con las actuaciones administrativas, la presentación de la madre del estudiante fue recibida el 24 de abril de 2026. Tres días después se solicitó un informe pormenorizado a la institución educativa y, una vez recepcionado, el 8 de mayo las actuaciones fueron remitidas al Servicio Técnico Interdisciplinario Central (SeTIC) para su intervención y acompañamiento.

El expediente señala que el SeTIC realizó reuniones con el equipo directivo e institucional para recabar información y definir las acciones de abordaje. Asimismo, se tomaron entrevistas a estudiantes involucrados y a sus familias, luego de que se informara la existencia de un grupo de WhatsApp donde se habrían difundido contenidos que afectaban la imagen e integridad del alumno.

También se brindó un espacio de escucha y orientación a la madre y al estudiante, sugiriéndose acompañamiento psicológico. En paralelo, se desarrolló una mesa de trabajo con la Dirección de Educación Secundaria y referentes de Acuerdos de Convivencia Escolar para fortalecer las acciones institucionales vinculadas a la convivencia, la ciudadanía digital y la prevención del ciberacoso.

El subsecretario de Educación, Luis Ramírez Méndez, señaló: “Desde que la familia realizó la presentación, el Ministerio activó el protocolo correspondiente y cada actuación quedó debidamente documentada en el expediente administrativo”.

Remarcó que “no hubo inacción por parte del sistema educativo. Intervinieron la institución, el Servicio Técnico Interdisciplinario Central y la Dirección de Educación Secundaria, con acciones de acompañamiento, entrevistas, seguimiento y orientación a la familia”.

En ese sentido, subrayó que “el acompañamiento continúa vigente. Nuestro objetivo es resguardar al estudiante, fortalecer la convivencia escolar y garantizar que cada situación sea atendida con la seriedad y la confidencialidad que corresponde”.

Desde la cartera educativa indicaron además que el seguimiento de la situación continúa a cargo de los equipos técnicos y de la Dirección de Educación Secundaria, a fin de evaluar la evolución del caso y las medidas implementadas.



