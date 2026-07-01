Acercaron servicios integrales de salud a la colonia San Carlos





En una nueva ronda sanitaria realizada en esta comunidad originaria, se brindaron atenciones médicas, odontológicasy obstétricas, sumándose vacunación y entrega de medicamentos.

El Hospital de Subteniente Perín llevó adelante una nueva jornada de atención sanitaria en la colonia San Carlos, para ofrecer servicios de salud gratuitos a las familias residentes del lugar.

Durante la jornada, el equipo de salud atendió consultas médicas de niños y adultos de todas las edades, acompañadas por la entrega gratuita de los medicamentos indicados para cada tratamiento.

Asimismo, se realizaron atenciones odontológicas y acciones de promoción de la salud bucodental, haciendo especial hincapié en la importancia del cepillado diario de los dientes y de los controles periódicos con el odontólogo como hábitos que deben desarrollarse desde los primeros años de vida. A esto se agregó la entrega de kits de cremas y cepillos dentales a las infancias.

La directora del Hospital de Subteniente Perín, la licenciada Mirta Pereyra, destacó que estas salidas permiten llevar los servicios de salud a los vecinos que viven en las colonias del área programática, principalmente, a los que están a distancias más alejadas, garantizando de esta manera “una atención integral y el seguimiento de cada paciente, en el marco de una política sanitaria provincial delineada por el gobernador Gildo Insfrán, que prioriza la equidad y la accesibilidad”.

En el operativo también se efectuaron los controles prenatales de rutina a las embarazadas para verificar el adecuado desarrollo de la gestación y el estado de salud de la madre y del bebé.

Además, el equipo obstétrico brindó asesoramiento sobre planificación familiar y procreación responsable, con la entrega gratuita de los métodos anticonceptivos que están disponibles en el sistema público de salud de la provincia.

Por otra parte, se revisaron los carnets de vacunación de cada uno de los pacientes y se completaron los esquemas correspondientes en los casos necesarios.

En este accionar, los vacunadores pusieron énfasis en la aplicación de la vacuna antigripal a los grupos de riesgo, teniendo en cuenta el aumento frecuente de las enfermedades respiratorias durante la temporada invernal.

Acerco de eso, Pereyra remarcó que “mantener al día las vacunas es una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades, proteger la salud de cada persona, de las familias y de toda la comunidad, especialmente a quienes presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones cuando se enferman, como las niñas y niños, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas, entre otros”, finalizó.



