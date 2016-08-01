Capturaron a tres hombres involucrados en distintos delitos en Laguna Naineck y Clorinda

Los procedimientos fueron realizados en el marco de tareas investigativas

Efectivos de la Subcomisaría Agente Ramón Vargas de Laguna Naineck y de la Comisaría Oficial Subinspector Ildefonso Vera de Clorinda capturaron a tres individuos y los pusieron a disposición de la Justicia provincial.

En Naineck aprehendieron a dos jóvenes de 23 y 26 años, sindicados como los presuntos autores de un hecho contra la propiedad registrado en una zona de plantaciones.

Según la denuncia, los sujetos habrían ingresado a un predio rural con intenciones de sustraer una importante cantidad de cultivos, pero fueron sorprendidos por el damnificado, quien logró registrar la situación mediante filmaciones.

Con los datos aportados por el denunciante y el avance de la investigación, los policías aprehendieron a los sospechosos en la vía pública.

En la sede policial fueron notificados de su situación legal y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

Por otra parte, integrantes de la Comisaría Oficial Subinspector Ildefonso Vera intervinieron en forma rápida ante un hecho de amenazas en el barrio Obrero de Clorinda.

El procedimiento se concretó cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos por calle Canadá y avenida Roque Sáenz Peña identificó al presunto autor del hecho y lo aprehendió.

Luego de las diligencias y el examen médico, el hombre fue trasladado hasta la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.

Estos procedimientos reflejan el compromiso permanente de la Policía de Formosa en la prevención, la respuesta inmediata ante hechos delictivos y el resguardo de la seguridad de la comunidad.



