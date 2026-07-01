Clausuraron un comercio y dispersaron a unas 50 personas

• El local registraba antecedentes contravencionales y violó una sanción anterior de Bromatología

Integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta dispersaron a unas 50 personas que consumían bebidas alcohólicas fuera de un negocio del barrio San Pedro, de esta ciudad, por ocasionar ruidos molestos que y alterar la tranquilidad de los vecinos del sector.

El procedimiento se concretó días atrás, alrededor de las 6:45 horas, cuando los policías verificaron un requerimiento en la calle Trinidad González al 400.

Allí constataron la presencia de un numeroso grupo, que ingería alcohol en botellas de vidrio en la vía pública.

Además, había automóviles, camionetas y motocicletas mal estacionados que obstaculizaban el tránsito.

Durante la intervención policial, personal de Bromatología del Municipio labró un acta de infracción, dispuso la clausura del negocio que expendía las bebidas y colocó la faja correspondiente.

Sin embargo, se constató que la faja fue retirada y el local continuaba funcionando, en clara desobediencia al organismo municipal.

Ante esta situación, los efectivos policiales labraron nuevas actuaciones contravencionales y volvieron a colocar la faja de clausura.

En consecuencia, se dispersó a los hombres y mujeres que estaban en el lugar, trabajo preventivo que finalizó sin incidentes, todo a disposición de las autoridades competentes.