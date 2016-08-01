Cuatro hombres fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia

Los procedimientos se concretaron en el marco de tareas preventivas e investigativas

Los integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana y de la Comisaria Oficial Subinspector Idelfonso Vera apresaron a cuatro sujetos involucrados en causas judiciales y recuperaron objetos sustraídos en la segunda ciudad.

El primer procedimiento ocurrió en las inmediaciones de calle Uruguay y avenida 12 de Octubre, donde los efectivos aprehendieron a un hombre de 48 años que registraba pedido de captura por “Lesiones y amenazas con el uso de arma blanca”.

La segunda intervención tuvo lugar en un sector del barrio 25 de Mayo, donde los investigadores demoraron a un joven de 18 años, imputado en una causa por robo, y recuperaron un motor de Split hallado entre las malezas, que tiene interés en la investigación.

Luego, en la intersección de las calles Azcuénaga y México del barrio 29 de Septiembre, los policías aprehendieron a un hombre de 29 años y secuestraron una jarra eléctrica y un termo, elementos vinculados a una causa por “Robo con escalamiento” ocurrida en la Escuela Primaria N° 372 del barrio Toba.

Por otra parte, personal de la Comisaría Oficial Subinspector Ildefonso Vera, acudió a un requerimiento realizado a través de la línea 911 por un ilícito en el barrio Centro. Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el propietario de una vivienda, quien comentó haber escuchado ruidos en el patio y sorprendió a un sujeto que habría escalado el muro perimetral.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente aprehendido, con un motor elevador de agua en su poder.

En todos los casos, los detenidos y los bienes secuestrados fueron trasladados hasta la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



