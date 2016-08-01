En un acto realizado este viernes 3 en el Salón de Conferencias, asumieron las nuevas autoridades del Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón”, marcando el inicio de una nueva etapa de gestión con el compromiso de continuar fortaleciendo una institución referente en la salud pública de la provincia.

La nueva conducción quedó conformada por el administrador general, doctor Miguel Ángel Freis; el director de Gestión Clínica, doctor Guillermo Quintana; la directora de Gestión de Pacientes, doctora Mariel Giménez; y la directora de Gestión Administrativa, doctora Jimena Alvarenga.

La ceremonia contó con la presencia del ministro de Desarrollo Humano de Formosa, doctor Juan Carlos Atencia, quien acompañó la asunción de las nuevas autoridades y expresó el profundo vínculo que mantiene con la institución.

Durante su mensaje, el Ministro afirmó que el Hospital de Alta Complejidad “es mi casa y siempre lo será”, destacando el compromiso y la dedicación de cada uno de los trabajadores que hacen posible el crecimiento permanente del hospital.

Por su parte, el flamante administrador general, doctor Miguel Ángel Freis, expresó que recibe esta responsabilidad con gran compromiso y consciente del desafío que implica conducir una institución de referencia.

En su discurso, agradeció la confianza depositada en su persona y reconoció el trabajo de quienes lo precedieron en la gestión. También dedicó unas sentidas palabras a su familia, agradeciendo el acompañamiento incondicional, la paciencia y el apoyo brindado a lo largo de su trayectoria profesional, destacando que ese respaldo ha sido fundamental para asumir este nuevo desafío.

Asimismo, manifestó su confianza en Dios para afrontar esta nueva etapa, expresando que la fe será una guía para desempeñar su función con responsabilidad, humildad y vocación de servicio.

Finalmente, convocó a todo el personal a continuar trabajando de manera conjunta para seguir fortaleciendo una institución que se distingue por la excelencia médica, la innovación y el compromiso con los pacientes.

Con esta nueva conducción, el Hospital de Alta Complejidad reafirma su compromiso de continuar brindando una atención de calidad, impulsando el crecimiento institucional y consolidándose como un referente de la salud pública en la región.







