"Vender con conciencia" brindó taller gratuito en Laguna Blanca

La Subsecretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección de Industria, Hidrocarburos y Minería, llevó adelante el taller gratuito "Vender con Conciencia" destinado a PyMEs, emprendedores y actores del sector productivo de la localidad de Laguna Blanca. La jornada estuvo a cargo de la consultora Fernanda Cosentino, de Humaneo, quien compartió herramientas para fortalecer las ventas, mejorar la gestión comercial y consolidar el vínculo con los clientes.

Durante el encuentro se abordaron estrategias vinculadas al proceso de venta, el seguimiento de clientes, la medición de resultados y la construcción de una cultura comercial orientada al crecimiento. Además, los participantes accedieron a herramientas de aplicación práctica para incorporar en sus emprendimientos y empresas.

La actividad se desarrolló en el marco del Plan de Desarrollo del Sector Foresto Industrial con Tecnologías de Fabricación de Alto Valor Agregado (FABLAB), una iniciativa que impulsa la capacitación y el fortalecimiento de las capacidades productivas y comerciales de distintos sectores de la provincia.



