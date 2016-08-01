En el Día del Bioingeniero, Atencia destacó el compromiso de estos profesionales con la salud pública de Formosa

El ministro de Desarrollo Humano expresó su reconocimiento a los bioingenieros por el gran aporte que realizan al sistema público de salud y al desarrollo tecnológico aplicado a la atención sanitaria.

Este viernes 3 de julio, se celebra en la Argentina el Día del Bioingeniero. En ese marco, el titular de la cartera sanitaria provincial, el doctor Juan Carlos Atencia, hizo llegar un cordial saludo y su agradecimiento a quienes ejercen esta profesión, puntualizando sobre el valioso trabajo que realizan para fortalecer el sistema público de salud de la provincia mediante la incorporación de conocimientos científicos y tecnológicos.

“Quiero expresar mi más sincero reconocimiento a cada bioingeniera y bioingeniero que, con responsabilidad, compromiso y vocación, hace su aporte diario al crecimiento de nuestro sistema sanitario”, indicó.

Expuso al respecto que la labor de los profesionales que se desempeñan en esta disciplina de la ingeniería es indispensable para garantizar el buen funcionamiento de las tecnologías médicas que el Gobierno de Formosa pone al servicio de la comunidad, permitiendo brindar una atención de alta calidad a las formoseñas y formoseños.

Cabe remarcar, que la bioingeniería integra la ingeniería con la medicina y la biología a fin de desarrollar soluciones innovadoras que acompañan la evolución de la atención sanitaria.

En ese sentido, Atencia expresó que “el avance tecnológico representa una herramienta fundamental para mejorar la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades y, al mismo tiempo, favorecer las accionesde prevención”.

Para finalizar, mencionó que los bioingenieros impulsan constantemente la innovación, “asegurando que cada recurso tecnológico esté al servicio de la salud de la población”, y remarcó que, dentro del Modelo Formoseño, “eso se traduce no solo en la capacidad técnica, sino en el compromiso que mantienen para desarrollar una salud pública moderna, eficiente y al alcance de todos los comprovincianos”.



