Zanin destacó la llegada del mineral de hierro a Formosa como un hito para el desarrollo industrial y privado

El presidente de la Federación Económica de Formosa, CP Enrique Zanin, reflexionó sobre la importancia de la llegada al Puerto Nuevo de Formosa de 6 mil toneladas de mineral de hierro provenientes de Corumbá, Brasil, a través de la hidrovía, y destacó que este hecho “marca un hito histórico para la producción industrial formoseña”.

Zanin valoró la gestión del gobernador de la provincia, Dr. Gildo Insfrán, al señalar que “este logro es el resultado de una visión estratégica sostenida en el tiempo, con infraestructura, planificación y decisión política para que Formosa pueda integrarse a nuevos procesos productivos, logísticos e industriales”.

Asimismo, remarcó que la puesta en marcha de este circuito, que vincula al Puerto local con la planta de Fermosa Biosiderúrgica en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, representa una oportunidad concreta para el sector privado.

“Para las empresas formoseñas, esto significa más movimiento económico, más servicios, más logística, más empleo y nuevas posibilidades de inversión. La industria no crece sola: necesita proveedores, transporte, tecnología, capacitación y una red de pymes que acompañen cada etapa del proceso”, expresó.

Finalmente, Zanin sostuvo que la producción de arrabio verde posiciona a Formosa en un lugar estratégico dentro del desarrollo industrial nacional y regional. “Cuando el Estado planifica y genera condiciones, el sector privado encuentra oportunidades reales para crecer. Este es un paso fundamental para fortalecer la economía formoseña y proyectar a la provincia hacia el futuro”, concluyó.