Malena Gamarra cuestionó la utilización política de obras todavía en ejecución vulnerando la seguridad de los vecinos

La concejal justicialista de la ciudad de Formosa, Malena Gamarra, integrante del equipo político del intendente Jorge Jofré, manifestó su preocupación ante la decisión de un sector político de realizar actividades en una obra pública que aún se encuentra en ejecución y que no fue habilitada formalmente para su utilización.

La edil consideró que la discusión no pasa por las personas que encabezaron la actividad, sino por la gravedad de una determinación política que expone a la comunidad a riesgos innecesarios. “Lo que está en juego no es una diferencia partidaria ni una cuestión personal. Lo que debe preocuparnos es la seguridad de los vecinos y el mensaje que se transmite cuando se incentiva a la gente a utilizar espacios que todavía no cuentan con todas las condiciones necesarias para su funcionamiento”, expresó.

Gamarra recordó que las obras públicas deben atravesar distintas etapas técnicas, controles y habilitaciones antes de ser puestas a disposición de la comunidad. Explicó que estas exigencias no responden únicamente a normas administrativas o urbanísticas, sino fundamentalmente a la necesidad de proteger la integridad física de quienes harán uso de esos espacios.

“Cuando una obra está en ejecución, existen motivos técnicos y de seguridad por los cuales aún no fue entregada ni habilitada. Desconocer esa realidad y convocar a vecinos a utilizar esos espacios implica una actitud irresponsable que puede tener consecuencias graves”, sostuvo.

Asimismo, pidió a la comunidad actuar con prudencia y analizar cada situación en su verdadero contexto. En ese sentido, recordó que numerosas obras en todo el país sufrieron retrasos como consecuencia de la paralización de financiamiento y programas de infraestructura impulsada por el Gobierno nacional, por lo que muchos municipios continúan avanzando por etapas con recursos propios para concluir proyectos que resultan fundamentales para sus comunidades.

Finalmente, la concejal advirtió que resulta preocupante que el inicio de una campaña política esté marcado por acciones destinadas a generar confrontación e intranquilidad social sin considerar los riesgos que ello implica para la población.

“La preocupación no debe centrarse en una persona determinada, sino en la decisión política de anteponer intereses electorales a la seguridad pública. Ningún objetivo partidario justifica vulnerar la tranquilidad de los vecinos ni exponerlos a situaciones potencialmente peligrosas. La responsabilidad institucional exige actuar con seriedad, prudencia y respeto por la comunidad”, concluyó.