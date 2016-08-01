Zabala subrayó que Formosa protege sus recursos naturales mediante leyes consagradas en la Constitución Provincial

Por tanto, marcó que la condena por desmontes ilegales al Senador nacional por la minoría “no es un hecho menor, porque el daño que se causa con todo este tipo de procedimiento a la naturaleza, al suelo y al medio ambiente es terrible realmente”.

La doctora Stella Maris Zabala, fiscal de Estado de la provincia de Formosa, se refirió a la reciente sentencia que emitió la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Formosa, donde condenó al senador nacional, Francisco Paoltroni, a pagar una multa superior a los 101 millones de pesos por desmontes ilegales. También, con esta sentencia, desestimó absolutamente todos los planteos presentados por la defensa del legislador de La Libertad Avanza, enfatizó.

Es decir que la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia y ratificó que Paoltroni deberá pagar dicha multa. Además de actualización, intereses y costas judiciales, por una sanción ambiental aplicada por el Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia (MPyA).

En ese sentido, la fiscal de Estado remarcó que la provincia de Formosa cuenta “con legislaciones muy importantes desde el punto de vista ambiental consagradas en nuestra Constitución provincial; además de que son leyes preexistentes”.

Por tanto, aseguró que esta condena al Senador por la minoría “no es un hecho menor, porque el daño que se causa con todo este tipo de procedimiento a la naturaleza, al suelo y al medio ambiente es terrible realmente”.

Y subrayó contundente que “Formosa ha defendido siempre sus recursos naturales mediante la protección de leyes, porque esto forma parte de la política pública del Estado provincial”.

También, ante la consulta periodística, indicó que tras este fallo judicial “la única instancia posible sería si la Cámara le abre la vía de un recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia, pero es muy difícil que eso suceda aunque tampoco se descarta”, sin embargo, si eso ocurre, adelantó que “iremos nuevamente porque esto está claro ya en las dos instancias”.

Por consiguiente, a su juicio, lo que debería hacer “es pagar la multa, más todavía tratándose de un senador de la Nación, por lo que creo que lo más atinado es avenirse a estar a derecho y pagar lo que corresponde, cumpliendo así con la manda judicial”.



