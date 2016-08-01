El CEDEVA apunta a fortalecer la ganadería del oeste formoseño

Esa es una de las líneas más importantes definida por la institución, particularmente en su sede ubicada en Laguna Yema, llevando adelante distintas estrategias tanto para el ganado mayor como menor.

El ingeniero Federico De Pedro, coordinador general del Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias (CEDEVA), se refirió al trabajo que desarrolla esta institución en el oeste de la provincia de Formosa, donde especialmente se hace énfasis en la ganadería. “Esa es una de las líneas más importantes que se implementa a través del CEDEVA de Laguna Yema”, resaltó.

El funcionario detalló en esa línea que, en el caso de ganado mayor, se utiliza “un esquema y un módulo demostrativo, experimental y didáctico dirigido a productores, técnicos y alumnos también de la zona, donde se está trabajando con ganadería regenerativa, manejo holístico en un sistema en el cual se presta especial atención al manejo del suelo y a la pastura” de manera tal de producir de forma eficiente y sustentable.

Del mismo modo, se respeta y resguarda el recurso natural, “con prácticas de manejo que tienden a mejorar la infiltración de agua en el suelo, mejorando los aportes de materia orgánica y cobertura”, con vistas a optimizar también los índices productivos, enfatizó.

De Pedro, además, precisó que hay “tres razas que consideramos que tienen una especial adaptación a la zona y potencialidad productiva, así como posibilidad de transferencia a los productores”.

Después aludió al ganado menor y sostuvo que en ello la Cabaña Caprina Provincial tiene participación, trabajando “con la producción y la selección de reproductores caprinos y ovinos, con el objetivo de poder asistir a pequeños productores y comunidades productivas con reproductores seleccionados con el fin de mejorar sus majadas en este caso”.

Acentuó que “esta línea de asistencia con reproductores caprinos y ovinos ya tiene muchos años de trabajo por lo que se ven los resultados”, a partir de “introducir estas razas mejoradas y estos reproductores seleccionados”, ya que “elevan el potencial genético de las majadas locales criollas”.

De la misma forma, “se les da la posibilidad de introducir este material a otros productores que ya tengan sus reproductores un poco envejecidos”, concluyó.



