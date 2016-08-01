Comercio y PYMES rechazan los free shops en los pasos fronterizos terrestres





El Gobierno de Javier Milei puso en marcha el "Régimen de Tiendas Libres de Impuestos en Frontera Terrestre" a través del Decreto 438/2026, con el objetivo de mayor competitividad a las regiones fronterizas y fomentar el desarrollo económico local. El funcionamiento de estas tiendas, también conocidas como "duty free" terrestres, en principio no permitirán comercializar bajo esta modalidad los siguientes productos: * Medios de transporte (incluyendo sus partes y repuestos), aceites y combustibles. * Productos de la canasta básica de consumo (alimentos, productos del reino animal y vegetal). * Animales vivos y plantas. * Armas y municiones. * Productos del tabaco y cigarrillos. * Maquinaria agrícola, industrial o comercial. * Electrodomésticos de gran porte y materiales de construcción civil. * Neumáticos. * Ciertos tejidos, hilados y calzados, con excepciones como zapatillas deportivas u ojotas. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, en contacto con Comerciantes de la Zona de Clorinda, “estos últimos denunciaron que la realidad del comercio en la frontera está marcada actualmente por dos factores”: * la retracción del consumo y la disminución de las ventas, como consecuencia de la creciente importación de productos chinos por parte de la argentina. Explicaron que esta medida constituye para los negocios argentinos una verdadera Competencia Desleal y está condenando a todos los comercios tradicionales, además, al poder coexistir negocios con reglas de juego desiguales en una misma zona geográfica, se producirá una fuerte desintegración del mercado. Ante esta situación, los mismos, junto a las Cámaras que los nuclean, rechazaron la instalación de free shops y solicitaron en su lugar, se demande al Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y a las Comisiones de Comercio a cargo del Dr. Juan Fernando Brugge y a la de Pymes a cargo del Dr. Pablo Farias, el urgente tratamiento legislativo del -Proyecto de Ley de Armonización del Comercio Fronterizo (LEACOF)-, destinado a brindar herramientas concretas para afrontar las profundas desigualdades económicas, tributarias y comerciales que afectan a las pymes radicadas en las regiones fronterizas de nuestro país. El mismo, en el año 2024, alcanzó estado parlamentario y durante el año 2026, el proyecto fue nuevamente presentado y considerado en una reunión conjunta de las Comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, sin embargo, hasta la fecha, no se registra ningún avance. Gialluca, expresó que, la importancia de esta iniciativa radica en que las Áreas de Frontera constituyen espacios particularmente sensibles desde el punto de vista económico, comercial y social. Los comercios y pymes, allí radicadas enfrentan diariamente condiciones de competencia desiguales derivadas de las diferencias cambiarias, los distintos niveles de presión tributaria, los costos laborales, los incentivos económicos implementados por los países limítrofes y las fluctuaciones permanentes de las variables macroeconómicas regionales. Esta realidad genera un evidente perjuicio para los emprendedores y pymes, quienes deben competir con establecimientos ubicados en países vecinos que, en muchos casos, operan bajo regímenes más favorables, cuentan con menores costos operativos o reciben beneficios estatales que alteran significativamente las condiciones de mercado. La pérdida de competitividad de las PyMES fronterizas repercute directamente en la generación y sostenimiento del empleo, en la recaudación tributaria local, en la actividad económica regional y en las posibilidades de desarrollo de miles de familias que dependen de dichas actividades para su subsistencia. En nuestro caso, bregamos por dos zonas especialmente: * El Puente Internacional San Ignacio de Loyola, ubicado sobre el río Pilcomayo, uniendo la Ciudad de Clorinda con la de José Falcón (Presidente Hayes) * y la Pasarela Internacional de la Amistad, también llamada Pasarela de la Fraternidad, paso peatonal fronterizo ubicado sobre el brazo sur del Río Pilcomayo, que conecta a las localidades de Clorinda y Nanawa, en la República del Paraguay. Ambos constituyen corredores permanentes de circulación de personas, bienes y actividades económicas transfronterizas, circunstancia que expone diariamente a comerciantes, trabajadores, emprendedores y consumidores a los efectos de las diferencias tributarias, cambiarias y comerciales existentes entre ambos países. En consecuencia, toda medida orientada a equilibrar las condiciones de competencia adquiere para Formosa una relevancia estratégica particular, tanto para la protección del empleo, como para el sostenimiento de la actividad económica regional. Por último, denunció que, la aprobación del régimen de Free Shops o Tiendas Libres en zonas de frontera ha sido presentada como una herramienta destinada a promover la actividad comercial en estas regiones. Sin embargo, surge que el mismo no es percibido como una solución capaz de corregir las dificultades estructurales que afectan al comercio fronterizo. La realidad demuestra que, lejos de avanzarse hacia una efectiva armonización, subsisten e incluso se profundizan diferencias tributarias y comerciales que colocan en situación de vulnerabilidad a los comercios argentinos emplazados en zonas limítrofes. A ello, debe sumarse el crecimiento del comercio informal e ilegal, fenómeno que afecta especialmente a las pymes que desarrollan sus actividades dentro del marco legal vigente y cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias, laborales y previsionales.