Valdez sobre las obras que ejecuta la Provincia con fondos propios: “Gracias al Modelo Formoseño podemos seguir trabajando en ellas”

El responsable de Obras Públicas cuestionó el desfinanciamiento de Nación y elogió la administración de la cartera económica formoseña para abordar todos los frentes con presupuesto provincial.

El arquitecto Juan Carlos Valdez, subsecretario de Obras Públicas de Formosa, conversó con AGENFOR acerca de las 140 obras que la Provincia continúa ejecutando con fondos propios para el desarrollo provincial y sostuvo que son posibles “gracias al Modelo Formoseño que está dirigido por nuestro Gobernador y a su administración responsable y exitosa”.

“Este Gobierno está aplicando un ajuste brutal en todos los aspectos, y también un desfinanciamiento a las provincias, más a las del Norte o otras que no están de acuerdo con su política; entonces es como un castigo que le aplican a los gobiernos que no son afines”, indicó.

Asimismo, el funcionario cuestionó que la Provincia recibe una coparticipación que “no está de acuerdo a la inflación” y otras situaciones como “la suspensión de los ATN o créditos que siempre tuvimos”.

“Si vamos a hablar del contexto, Formosa tendría que estar también sumida a una recesión en lo que es obras, pero gracias al Modelo Formoseño que está dirigido por nuestro Gobernador y una administración responsable y exitosa, en su misión, hace que podamos seguir trabajando y ejecutando obras”, aseguró.

En ese sentido, Valdez aclaró que “lo más importante” no es sólo la cuestión edilicia sino que “seguimos dignificando el trabajo del hombre formoseño que puede llevar el sustento a su familia y no tenga que estar mendigando un plan social, una subvención o algo que no sea a través de su fuerza de trabajo”.

Por otra parte, se refirió a la situación de las provincias vecinas que coinciden ideológicamente con el proyecto político del Presidente y dijo que “la realidad tampoco es buena para ellos” porque “el gobierno nacional se compromete a enviar fondos, pero que parece que eso no ocurre”.

“Nosotros tenemos en la Subsecretaría muchos pedidos de empresas, tanto de Chaco o de Corrientes, que quieren trabajar en Formosa y que preguntan cuáles son las condiciones o los requisitos para poder inscribirse como empresa”, indicó.

Y ahondó: “Seguramente otras reparticiones que se encargan de obras como la IPV o Vialidad también reciben currículum de profesionales que no son formoseños, que son de Corrientes, Chaco o de otras provincias, porque saben que acá se está trabajando y que puede haber trabajo”.

Obras

En ese marco, el Subsecretario explicó que el número de 140 obras es aproximado porque no todos son edificios a estrenar sino que realizan diversas formas de intervención “de acuerdo a los pedidos de los Ministerios”.

“Una, por ejemplo, son las refacciones de emergencias, que son en lo que más intervenimos, porque hay que ir a ayudar a una escuela, a un centro de salud, a un hospital que tiene problemas de instalación eléctrica, sanitarias o lo que sea”, especificó.

Y añadió: “Después tenemos lo que son refacciones integrales de escuelas, centros de salud, hospitales, que sí, ya son mucho más grandes. Luego están las refacciones integrales y ampliaciones”.

Estas últimas, ratificó Valdez, son las escuelas, centros de salud, hospitales, clubes u otros edificios que “son los que inauguramos porque se hacen nuevos directamente” o bien puede ser construcciones nuevas de, por ejemplo, escuelas en distintos departamentos y localidades de la provincia.

“En este momento estamos ejecutando cinco hospitales nuevos que, eso sí, estamos tratando de terminarlos para que puedan ser utilizados, porque generalmente cuando estamos construyendo una obra nueva se sigue dando atención, pero ya en forma muy precaria. Entonces lo que hacemos es tratar de solucionar lo más pronto posible”, argumentó.

Y aseveró que, en el oeste, “es donde más se está interviniendo tanto en lo que es salud, educación, la parte social”, al mismo tiempo que, reprochó, a aquellos que cuestionan las obras en localidades alejadas y/o de pocos habitantes y dijo que “son personas como nosotros que necesitan, por ejemplo, de un lugar de esparcimiento, es decir, es algo prioritario para el desarrollo social de la población”.

Financiamiento

En otro tramo de las declaraciones, Valdez habló sobre el financiamiento de estas obras y recordó que, desde Nación, “nos han desfinanciado sistemáticamente y lo que nos mandan todavía, es lo que nos corresponde por Ley, la coparticipación”.

“Yo tengo que sacarme el sombrero también con la gente de Economía, que son los que administran todo eso, para pagar sueldos, comedores, proveedores, contratistas y que puedan hacer todo un plan, donde hay todavía un fondo que se puede utilizar para hacer obras, con recursos provinciales”, resaltó.

De esta manera, el titular de la cartera, destacó que, en este momento, ningún organismo provincial (IPV, UCAP, Vialidad) está recibiendo créditos ni fondos nacionales sino que “el Gobierno provincial está estirando como chicle el presupuesto para darle un poco a cada uno, para que puedan seguir ejecutando sus obras”.

“Es como dice el Gobernador: cualquiera puede tener un superávit pero no en la forma en que lo tiene Formosa, por ejemplo, con gente trabajando, con la gente adentro”, cerró.







