Caffa brindó detalles sobre la construcción del nuevo puente sobre el riacho El Pucú

Habló también sobre la obra del nuevo acceso al puerto que trasladará a camiones que lleven la materia prima a la planta biosiderúrgica. Ambas se realizan con fondos del Gobierno provincial.

En diálogo con AGENFOR, el ingeniero Javier Caffa, administrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), se refirió a la obra de construcción del nuevo puente sobre el riacho El Pucú en el barrio Sagrado Corazón de la ciudad capital que “es uno de los principales accesos al lugar”.

“Anteriormente había un puente metálico, pero que ya tenía muchos años de vida y un deterioro importante también por la acción del riacho, de los efluentes”, recordó.

Por tal motivo, señaló el funcionario, el Gobierno provincial “encaró la reconstrucción” primero con la reparación del mismo pero “nosotros hicimos la evaluación estructural y vimos que el puente ya había agotado su vida útil, su función”.

“Entonces el Gobierno provincial, a través de la DPV, tomó la decisión de construir un nuevo puente que lo estamos haciendo, porque nosotros tenemos la estructura principal, adquirimos las vigas principales, las vigas secundarias y también el piso metálico”, precisó.

Y añadió: “En estos momentos se está haciendo el montaje de gran parte de la longitud del puente, que se hace lateralmente al riacho. Se arma una parte, cuando tiene cierto avance de obra, después se va a hacer el lanzamiento sobre el riacho para ponerlo en su ubicación definitiva”.

Esta metodología, explicó Caffa, es una específica que “tienen nuestros especialistas en obras de arte” y que “a lo largo de mucho tiempo utilizamos en puentes sobre distintos riachos para caminos vecinales y rutas provinciales en toda la provincia”.

Respecto al avance de la obra, señaló que “estamos montando la última parte de la estructura” y que “ya hay una parte del piso que se está soldando”, como así también “la pintura de protección, tres en uno, que va a permitir proteger esta estructura metálica”.

“También vamos a asegurar con pilotines, las cabeceras; y la próxima semana vamos a avanzar ya con el montaje del puente sobre la ubicación definitiva”, ratificó.

Y agregó: “Una vez que esté en la ubicación sobre el riacho, vamos a terminar de armar el resto de la estructura, que es principalmente los pisos. Además, vamos a hacer una nueva iluminación LED para proveer una mejor seguridad a todo este sector”.

En ese sentido, el titular de la DPV, estimó que, si las condiciones meteorológicas “acompañan”, teniendo en cuenta el pronóstico de lluvia para este fin de semana, que en un lapso de siete a 10 días “tendríamos terminado el montaje del puente en su ubicación definitiva”.

Asimismo, puso en valor que esta obra es posible por “una inversión del Estado provincial que está presente” porque, “tener esta estructura que tiene nuestro organismo, es gracias a una inversión que hizo el Gobierno”.

“Poder adquirir las vigas, el piso y contar con personal especialista en esto, oficiales especializados, puenteros que son personal, recursos humanos que tiene nuestro organismo, que ha sido capacitado y que tiene una vasta experiencia, demuestra cabalmente lo que es un Estado presente, que puede tomar estas decisiones, dar estas soluciones para la gente, porque fundamentalmente lo que se busca es solucionar el problema de la comunicación para este barrio y todos los barrios”, remarcó.

Y concluyó: “Acá tenemos una concepción política totalmente distinta a la del Gobierno nacional, porque si hay una necesidad, el Estado proporciona esa solución y esta es una demostración cabal de lo que estamos diciendo”.

Acceso al Puerto

En otro orden, Caffa habló sobre el avance de la nueva avenida de ingreso al Puerto de Formosa y dijo que “también es una obra muy importante que está ejecutando el Gobierno de la provincia”.

“En esa concepción también de producción, de trabajo y de desarrollo. Hace poco hemos visto la primera llegada de mineral de hierro que en el puerto de carga de Formosa como insumo básico de la planta biosiderúrgica”, trajo a la memoria.

En ese marco, especificó el referente del área, la DPV se aboca a la construcción del acceso principal al puerto para todos los camiones que van a trasladar el mineral de hierro y, luego, van a traer el arrabio fabricado en la planta biosiderúrgica “para que salga por la barcaza”.

“Se trata de un acceso de un kilómetro 200 que consiste básicamente en toda la obra básica, el terraplén con suelo compactado que va lateralmente a la defensa de ocho metros que va a pasar a tener casi 25 de ancho”, detalló.

Y profundizó: “Se incluyen obras de drenaje, alcantarillas con compuertas también para las probables crecidas del río Paraguay; y después se completará con una calzada de un suelo cemento y un estabilizador anular de 15 centímetros de ancho”.

En esta primera etapa, describió, se harán nueve metros de ancho y, en la segunda, se van a construir dos calzadas pavimentadas de ocho metros cada una de doble circulación, aparte de un cantero central, iluminación LED, un espacio peatonal con una baranda, es decir, que “en algún momento va a ser un nuevo sector de la Costanera”.

“Va realzar también todo lo que son los barrios de la zona: Bernardino Rivadavia, Lote 4; y fundamentalmente es una apuesta al desarrollo, a la producción de nuestra provincia. Una inversión de un privado extranjero que dio en Formosa todas las condiciones para instalar una fábrica de esta característica que es una de las pocas que tenemos en la Argentina y que va a dar trabajo a más de tres mil comprovincianos en distintas etapas”, sostuvo.

Y cerró: “Así que es una muy buena noticia, sobre todo, frente a un contexto nacional donde vemos cada vez más desempleo, fábricas que cierran, un montón de gente desempleada, en Formosa se está apostando a la producción, a la generación de empleo y a una nueva etapa en el crecimiento de nuestra provincia”.



