Un hombre recibió un disparo y la Policía investiga el caso

• La víctima sufrió lesiones en el muslo izquierdo

Efectivos de la Comisaría Seccional Quinta investigan las circunstancias que terminaron con un hombre, de 29 años, herido de un disparo de arma de fuego en la manzana 7, del barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:25 horas del lunes último, y según los testimonios recabados por la Policía se supo que otro sujeto lo atacó por motivos que se tratan de establecer.

Minutos antes de las 17:00 horas, el personal de consigna en el Hospital Distrital N° 8, informó el ingreso de la víctima, que presentaba una herida de arma de fuego en el muslo izquierdo y quedó bajo asistencia médica.

En el lugar del hecho trabajó personal de la Comisaría Seccional Quinta, la Brigada Investigativa y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las diligencias periciales para el levantamiento de evidencias.

La causa se encuentra en plena etapa investigativa, con intervención judicial, a fin de establecer las circunstancias del ataque y detener al agresor.

Por el hecho, se inició una causa judicial con intervención de la Justicia provincial.