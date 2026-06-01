La Policía detuvo a sujeto que atacó con un cuchillo a efectivos

• El sujeto atacó con un cuchillo a uno de los efectivos

Integrantes de la Brigada Investigativa de la Unidad Regional Uno (UR-1) detuvieron a un joven de 24 años, sujeto que se resistió y le provocó una lesión en la mano a los policías que participaron del procedimiento.

El hecho se concretó este lunes, alrededor de las 21:45 horas, en el barrio San Francisco de la ciudad de Formosa, cuando los investigadores demoraron al individuo, sindicado como autor de varios delitos que consistía en dañar las ventanillas de vehículos y sustraer lo que hubiera en el interior.

Durante el cacheo de seguridad, uno de los policías sufrió una herida en la mano que el malviviente le provocó con una navaja que sacó de entre sus prendas de vestir.

De inmediato esposaron al sujeto y lo trasladaron hasta la dependencia policial, en tanto el policía fue asistido por personal del SIPEC.

El detenido fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.