Energía eléctrica: Aumentos de hasta 600 por ciento

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, señaló que el pedido de informes al EROSP por la Diputada Agostina Villaggi, para saber el valor de distribución que cobra la Empresa REFSA S.A., se encuentra dentro de sus facultades, pero rechazó la denuncia de la Legisladora, en cuanto a que “no se blanquea en las facturas el verdadero costo de la energía domiciliaria”, pues, en este punto o pretende confundir a los usuarios o no se encuentra correctamente asesorada. Desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, la generación y el transporte de energía eléctrica en Argentina han experimentado incrementos tarifarios directos a los usuarios que superan el 340% acumulado, con picos de hasta 500% y 600% según la región y categoría del usuario. De esta manera, en diciembre de 2023, los argentinos pagaban el 40% del costo real de la energía que consumían, el resto lo financiaba el Estado. Dos años después, según un estudio del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), el precio de la luz acumuló un aumento del 597%, más del triple que la inflación y los salarios registrados. En enero de 2026 entró en vigencia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que eliminó la segmentación en tres niveles de ingreso y estableció solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El Funcionario Provincial, recordó que, la tarifa tiene tres componentes: el precio mayorista, el costo de transporte que fija Nación y el Valor Agregado de Distribución (VAD) que define cada provincia. Esa autonomía, es ejercida con compases muy distintos y ha generado que hoy un mismo consumo mensual pueda implicar una factura seis veces mayor según el lugar del país. De este modo, Mendoza con 400% de incremento promedio, es el caso más extremo hacia arriba: lidera el ranking con las boletas más altas del país. Su Ente Regulador no solo trasladó puntualmente cada ajuste del precio mayorista nacional, sino que actualizó el VAD provincial en febrero de 2026 con un incremento adicional del 6,9%. En el otro extremo, Formosa y Santa Cruz figuran entre las que menos actualizaron sus cuadros tarifarios provinciales. Sin embargo, sus usuarios fueron afectados por los incrementos nacionales y por quita de subsidios, que opera igual en todo la Argentina. Chaco por su parte, enfrenta una presión adicional: la empresa SECHEEP aplicó una recomposición del propio VAD provincial con un aumento del 61%. Es que la política del Gobierno Nacional de ajuste mensual indexado por inflación seguirá, al menos, hasta 2030. Para los funcionarios provinciales que deben explicar objetivamente las boletas ante los vecinos-usuarios, la respuesta será siempre la misma: "la responsabilidad es del Gobierno Nacional", y la razón los asiste. El fundamento se encuentra en los Cuadros Tarifarios dictados por la Secretaria de Energía de Nación y por el ENRE en lo que respecta a la generación y transporte. De esta manera, es posible observar que, “en dos años el Valor de la Potencia (velocidad de consumo) que se trasladó al Usuario por Nación subió de $0,1 kwh a $11,0 kwh (Resolución SE Nº 22/26). En lo que respecta a la Evolución del Precio de la Energía en pesos por kwh, en dos años el valor de la misma trasladada a los usuarios por Nación subió de $20,5 kwh a $81,9 kwh, lo que implica una variación del 300%. En lo que hace a la evolución del precio del transporte, en dos años el valor del Transporte en Alta Tensión se incrementó por autorización de la Secretaria de Energía de Nación desde $0,2 kwh a $10,4 kwh, lo que implicó una variación del 5.572%. En este contexto, un informe de la UBA – CONICET, determinó que las tarifas provinciales residenciales con subsidio, de 265 kwh en junio de 2026, poseen los siguientes valores: * Formosa $25.321. * Misiones $41.834 (+65,2%). * Chaco 42.013 (+65,9%). * Corrientes $57.554 (+127,3%). De esta manera, el Ombudsman Provincial, advirtió que en Argentina no existe un delito penal autónomo tipificado específicamente por "mentirle al pueblo" o dar información falsa a la ciudadanía por parte de un legislador, por lo que, esto se resuelve en las urnas democráticamente, más allá de las medidas que cada cuerpo puede impulsar, por lo que, si Villaggi sostiene que el VAD en Formosa aumentó un 222% y que el costo de generación y transporte es de un 118%, deberá probarlo documentada y técnicamente, pues, afirmar que REFSA aumentó más del doble de la energía que el Estado Nacional y que de cada $100 que paga un usuario, $60 se queda en la Empresa Provincial, es un falacia, cuando deberíamos estar todos juntos buscando una solución de fondo a esta problemática que atraviesa a todo el País y por ello, la actualización y distribución del VAD conforme al Contrato de Concesión de Refsa, se actualiza en función de dos indicadores nacionales externos: * El Índice de Precios al Consumidor y el tipo de cambio, “con lo cual, cada $100 que paga el usuario, solo $26 van para REFSA y los $74 restantes, van para Nación en concepto de energía e impuestos nacionales”, por ello, si se toma como ejemplo una Tarifa Final de $100, el VAD implica $26,3, el IVA $17,4 y el costo de Cammesa de $56,4, que lo cobra el Gobierno Nacional.



