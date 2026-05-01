Turismo inclusivo: formar para recibir con igualdad y respeto

La Escuela Municipal de Turismo volvió a abrir un espacio de formación, esta vez para pensar una pregunta que atraviesa cada vez más a las ciudades que quieren crecer como destino: cómo recibir, acompañar y mostrar la ciudad sin dejar a nadie afuera.

La charla formó parte de un ciclo sobre distintos temas que viene promoviendo el área de Turismo de la Municipalidad de Formosa, con el objetivo de sumar herramientas, miradas y contenidos que fortalezcan la capacitación de quienes participan de la Escuela.

En esta oportunidad, el tema abordado fue el turismo inclusivo, con la participación de la directora de Cuestiones de Género de la Municipalidad, María Silvia Carrizo, quien fue convocada desde la Dirección de Turismo para compartir una mirada vinculada a la igualdad, la accesibilidad, la perspectiva de género y las políticas públicas municipales.

Hablar de turismo inclusivo no es agregar un concepto más a una capacitación. Es revisar la forma en que una ciudad recibe. Es pensar si sus espacios, sus recorridos, sus servicios y sus propuestas pueden ser disfrutados por todas las personas, con respeto, seguridad y trato digno.

Durante el encuentro, Carrizo explicó que el módulo permitió trabajar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la legislación vinculada al turismo, la idea de ciudad segura, la ciudad inclusiva y otros temas que forman parte de una agenda pública orientada a construir una sociedad más igualitaria y más justa.

“Desde la Municipalidad estamos comprometidos a trabajar con una mirada inclusiva e igualitaria de manera transversal en todas las áreas. Por eso esta temática es sumamente importante desarrollarla en la Escuela de Turismo”, señaló la funcionaria.

La jornada también permitió vincular la actividad turística con la vida cotidiana de la ciudad. Porque un destino no se define únicamente por sus paisajes, sus espacios públicos, su historia o sus servicios. También se define por la forma en que trata a las personas, por la sensibilidad con la que organiza sus propuestas y por la capacidad de generar condiciones para que cada vecino, vecina o visitante pueda transitarlo con libertad y seguridad.

Desde el área de Turismo se remarcó que este ciclo de charlas busca ampliar la formación de los participantes, incorporando temas que hoy resultan centrales para pensar el desarrollo local. En ese camino, la inclusión aparece como parte de la calidad turística y no como un elemento separado.

Una ciudad que se prepara para recibir mejor también se prepara para convivir mejor. Ese fue el sentido de la actividad realizada en la Escuela Municipal de Turismo: formar con una mirada más humana, más igualitaria y más atenta a las necesidades reales de las personas.

Con estas instancias, la Municipalidad de Formosa continúa fortaleciendo una agenda de capacitación que entiende al turismo como una oportunidad de desarrollo, pero también como una herramienta para construir comunidad, respeto y mayor justicia social.



