El Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la UPLaB formalizaron un convenio de cooperación institucional

El mencionado convenio tendrá una duración de dos años a partir de la fecha de suscripción renovándose automáticamente por iguales períodos.

Del acto participó también la Cra. Ana Zacariaz Froia, en su carácter de Coordinadora de la Comisión de Educación del Consejo Profesional, quien destacó la importancia de este acuerdo como una herramienta para generar nuevas oportunidades de desarrollo académico y profesional para estudiantes, graduados y profesionales

El convenio permitirá impulsar jornadas, seminarios, cursos, talleres y actividades de vinculación, además de promover iniciativas relacionadas con la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y las nuevas competencias profesionales. De esta manera, ambas instituciones reafirman su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento del conocimiento como motor de desarrollo para la provincia.











