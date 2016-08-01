Secuestraron una motocicleta y recuperaron carne vacuna

• Se realizó durante un patrullaje preventivo en el barrio Los Cocos

Efectivos de la Comisaría Palo Santo secuestraron una motocicleta, un teléfono celular y recuperaron productos cárnicos provenientes de una reciente faena, donde los sospechosos abandonaron el rodado y escaparon hacia una zona de monte.

La intervención tuvo lugar, alrededor de las 00:40 horas de este lunes, cuando una patrulla realizaba recorridas de prevención y observó a dos sujetos que circulaban en una motocicleta de 110 cilindradas, sin luces reglamentarias, con dos bolsas de arpillera cargadas.

Al advertir la presencia policial, los ocupantes aceleraron la marcha e intentaron darse a la fuga.

Tras una breve persecución por distintas calles del barrio, los individuos perdieron el control del rodado al intentar ingresar a un pasillo y cayeron al suelo.

Luego abandonaron la motocicleta y las bolsas que transportaban y escaparon a pié hacia una zona de monte.

Al verificar los elementos abandonados, los policías constataron que las bolsas contenían un cuarto y media costilla de un animal vacuno recientemente faenado.

Además, durante la inspección del rodado se halló un teléfono celular en el baúl.

También se secuestró una motocicleta de 110 cilindradas, cortes de carne vacuna y un teléfono celular, mientras continúan las tareas investigativas para identificar y detener a los responsables.

Los secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones judiciales.

Después, el damnificado se presentó en la comisaría y radicó la denuncia por la faena del animal vacuno.

El hecho fue puesto a conocimiento del juez Interviniente, quien ordenó la entrega del producto cárnico al damnificado.

Por el caso, se inició una causa judicial por el delito de “Abigeato Calificado” y todo quedó a disposición de la Magistratura interviniente.





• Los procedimientos fueron realizados en el marco de tareas investigativas





Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana de la Unidad Regional Tres aprehendieron a dos hombres y una mujer involucrados en causas judiciales por robo, daño, amenazas y violación de domicilio.

El primer procedimiento se realizó este sábado último, alrededor de las 10:50 horas, en inmediaciones de las calles Chile y Río Negro del barrio 25 de Mayo, donde los investigadores capturaron a un hombre de 27 años, imputado en una causa judicial por robo y daño, vinculada a un hecho ocurrido en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 492 “Maestra Sara Demestri”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.

Unos 10 minutos después, en la intersección de calles Chile y Neuquén, los uniformados detuvieron a otro sujeto de 26 años, investigado por el robo ocurrido en un local comercial.

Durante la intervención, se secuestraron cajetillas de cigarrillos que interesan en la causa.

Por otra parte, alrededor de las 13:20 horas, en la calle San Vicente y Canadá, integrantes de la brigada aprehendieron a una mujer de 29 años por estar imputada en dos causas simultáneas: violación de domicilio y amenazas.

Todos los detenidos fueron trasladados hasta la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras continúan las tareas investigativas para el total esclarecimiento de los hechos y el recupero de otros bienes denunciados como sustraídos.