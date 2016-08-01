El Hospital de Misión Laishí continúa llevando atención integral a las colonias cercanas

Con operativos sanitarios semanales, el equipo de salud brinda numerosas prestaciones, fortaleciendo el acceso gratuito de los vecinos a los distintos servicios sanitarios.

Como todas las semanas, el Hospital de Misión Laishí renovó los servicios de salud en la colonia San Antonio, donde ofreció atenciones multidisciplinarias para niños y adultos, además de otras prestaciones esenciales destinadas a cuidar la salud de la comunidad.

La jornada tuvo lugar en el centro de salud de la colonia, donde los profesionales brindaron atención médica. En el caso de los niños, se realizaron los controles periódicos del niño sano, fundamentales para detectar factores de riesgo y distintas enfermedades que pueden presentarse durante la etapa infantil. Asimismo, fueron atendidos quienes presentaban síntomas compatibles con enfermedades estacionales.

En cuanto a los adultos, los controles estuvieron orientados principalmente al seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, diabetes y otras patologías que requieren un monitoreo y tratamiento, permanentes.

Además, se llevaron a cabo atenciones odontológicas. “Las mismas estuvieron acompañadas por una charla destinada especialmente a los alumnos de la EPEP N°439 “Pascual Benedicto Ramírez”, en la que se recordó la importancia del cuidado de la salud bucodental”, comentó la directora del Hospital de Misión Laishí, la odontóloga Roxana Esquetino, quien participó en la organización de la actividad.

Durante el encuentro, el equipo de odontología reforzó los hábitos de higiene bucal, haciendo fuerte hincapié el cepillado correcto de los dientes. También recordó que es fundamental realizar la visita periódica al odontólogo desde los primeros años de vida para detectar tempranamente caries y otras patologías bucales.

“Al finalizar la charla se entregaron kits de higiene bucal, compuestos por cepillos y pastas dentales, a fin de promover y contribuir a este hábito saludable”, agregó la funcionaria.

Como parte del operativo sanitario, también se atendieron consultas desde el servicio de obstetricia. En ese marco, se ofreció consejería sobre planificación familiar y procreación responsable, además de información acerca de los métodos anticonceptivos que están disponibles de manera gratuita en el sistema público de salud.

“Además, se efectuaron controles prenatales a las embarazadas y se promovió la realización de estudios destinados al cuidado integral de la salud de la mujer, como el test de HPV, el PAP y la mamografía, entre los más importantes”, señaló la directora.

Para finalizar, Esquetino agradeció el buen recibimiento de los vecinos y destacó la importancia de acercar periódicamente los servicios sanitarios a las colonias que integran el área programática del Hospital de Misión Laishí.

“De esta manera, facilitamos que los pobladores de todas las edades puedan acceder a las múltiples prestaciones de salud, desde recién nacidos hasta los adultos mayores” y agregó que: “esto puede hacerse, gracias a la decisión política del Gobierno de Formosa y al permanente acompañamiento del Ministerio de Desarrollo Humano”, cerró.







