Clorinda: Detuvieron a dos hombres y una mujer por robo, amenazas y violación de domicilio

• Los procedimientos fueron realizados en el marco de tareas investigativas

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando Patrulla Seguridad Urbana de la Unidad Regional Tres aprehendieron a dos hombres y una mujer involucrados en causas judiciales por robo, daño, amenazas y violación de domicilio.

El primer procedimiento se realizó este sábado último, alrededor de las 10:50 horas, en inmediaciones de las calles Chile y Río Negro del barrio 25 de Mayo, donde los investigadores capturaron a un hombre de 27 años, imputado en una causa judicial por robo y daño, vinculada a un hecho ocurrido en la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 492 “Maestra Sara Demestri”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.

Unos 10 minutos después, en la intersección de calles Chile y Neuquén, los uniformados detuvieron a otro sujeto de 26 años, investigado por el robo ocurrido en un local comercial.

Durante la intervención, se secuestraron cajetillas de cigarrillos que interesan en la causa.

Por otra parte, alrededor de las 13:20 horas, en la calle San Vicente y Canadá, integrantes de la brigada aprehendieron a una mujer de 29 años por estar imputada en dos causas simultáneas: violación de domicilio y amenazas.

Todos los detenidos fueron trasladados hasta la sede policial, donde quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras continúan las tareas investigativas para el total esclarecimiento de los hechos y el recupero de otros bienes denunciados como sustraídos.