Se realizó un nuevo operativo de castración y vacunación gratuita para animales de compañía.
Organizado por La Secretaría de Acción Social Municipal, desde el área de Zoonosis y Protección Animal, se llevó adelante este jueves un nuevo operativo sanitario e integral que incluyó castración, desparasitación y atenciones, tanto para perros como gatos, en la cancha “Domingo Savio” ubicada en el barrio Mariano Moreno.
La jornada forma parte del trabajo territorial que la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Acción Social, viene sosteniendo en los barrios de la ciudad para fortalecer la salud animal, controlar la población de perros y gatos callejeros y concientizar a los vecinos sobre el cuidado responsable de sus animales de compañía.
“Recordamos que en estos operativos
itinerantes hacemos castración, vacunación antirrábica, desparasitación y
atención veterinaria a cargo de profesionales de la Dirección. También es muy
importante a nivel comunitario, porque se evita la propagación de perros
vagabundeando, merodeando por la basura, causando accidentes de tránsito o
transmitiendo enfermedades; es decir que tiene beneficios individuales y
comunitarios”.