Se realizó un nuevo operativo de castración y vacunación gratuita para animales de compañía.

Organizado por La Secretaría de Acción Social Municipal, desde el área de Zoonosis y Protección Animal, se llevó adelante este jueves un nuevo operativo sanitario e integral que incluyó castración, desparasitación y atenciones, tanto para perros como gatos, en la cancha “Domingo Savio” ubicada en el barrio Mariano Moreno.

La jornada forma parte del trabajo territorial que la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, dependiente de la Secretaría de Acción Social, viene sosteniendo en los barrios de la ciudad para fortalecer la salud animal, controlar la población de perros y gatos callejeros y concientizar a los vecinos sobre el cuidado responsable de sus animales de compañía.

Catalina Espinoza, Directora de Zoonosis y Protección Animal de la comuna, destacó: “Nosotros trabajamos desde el Municipio con este concepto; implementamos el término de “una sola salud”: la salud animal, la salud humana y la salud ambiental”.

“Desde bien temprano llegamos con nuestro equipo a la cancha de Domingo Savio para hacer hincapié en todo lo relativo a la salud pública vinculada a la zoonosis, y al control poblacional en lo que respecta a la castración. Además, ofrecemos a los vecinos y vecinas que se acercan un desayuno calentito mientras esperan a que sus mascotas sean atendidas”, señaló la directora.

Al consultarle cuáles son los servicios que ofrece gratuitamente el operativo y los beneficios del mismo, la Dra. Espinoza dijo:

“Recordamos que en estos operativos itinerantes hacemos castración, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria a cargo de profesionales de la Dirección. También es muy importante a nivel comunitario, porque se evita la propagación de perros vagabundeando, merodeando por la basura, causando accidentes de tránsito o transmitiendo enfermedades; es decir que tiene beneficios individuales y comunitarios”.

Los vecinos que deseen acceder al servicio de castración gratuita pueden solicitar turno enviando un mensaje de WhatsApp al 3704–605703 con la palabra "CASTROMOVIL".