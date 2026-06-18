“Gloria sin final”, la canción de Pablo Figueredo que habla del mundial y alienta a nuestra selección

El autor y compositor formoseño Pablo Javier Figueredo acaba de lanzar “Gloria sin final”, su nueva interpretación musical, que rinde homenaje a la Selección Argentina, recorriendo su historia, sus máximos ídolos y las tres estrellas mundiales.

Con ritmo de cuarteto, el reconocido músico, oriundo de la ciudad de Ibarreta, traza una línea de tiempo haciendo una semblanza de figuras iconicas del fútbol argentino: Alfredo Di Stéfano, Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Con un estribillo pegadizo y frases que reivindican la jerarquía y logros obtenidos por nuestra selección, Figueredo -quien comparte esta letra con Mario Portillo, un amigo suyo que vive en Espala- celebra la identidad y la pasión argentina a través del fútbol y aborda la temática del mundial actualmente en marcha, poniendo el foco en la querida celeste y blanca.

La letra de la canción es un viaje emocional por la gloria del fútbol argentino. Comienza evocando el nacimiento de la bandera y la pasión que une a millones de voces. Rinde tributo a Di Stéfano como el primer gran soñador, a Kempes como el "Matador" de la primera copa en el 78, y a Maradona, el "eterno capitán" que conquistó la segunda en el 86 con su magia y garra, destacando momentos emblemáticos como la “Mano de Dios” y la magia de los capitanes.

Finalmente, llega al presente con Lionel Messi, el "Mesías" de Rosario, quien lideró al equipo para alcanzar la tercera estrella.

La canción cierra con un mensaje de unidad y la ilusión renovada de un pueblo que lleva a la selección en el corazón, reafirmando que Argentina es "fútbol mundial".

Trayectoria

Pablo Javier Figueredo es oriundo de la ciudad de Ibarreta, provincia de Formosa.

Autor, compositor e intérprete, formó parte de la Agrupación Los Bermejos (2000/2006) junto a Fabián Herrera, Lucio Arguello y el recordado Nestor Rubén “Coco” Gómez, creador del género musical “Chacarera del monte”.

En el 2007 acompaño a “Coco” Gómez en su disco “El Bermejeño” grabando en ese material siete canciones de su autoría: Madre Toba, Ahora que ya no estas, La Dichosa y La Porfiada, entre otras.

En el año 2009 comienza la etapa del Grupo Chircal, grabando 4 discografías y más de 30 obras. Después fue el momento de pasar a la música del Taragüi con el grupo “Canto Litoral” con dos materiales discográficos de su autoría.

“DeRaiz” es la agrupación folclórica que integra en la actualidad.

Además de su destacada trayectoria de más de 25 años formando parte de consagradas agrupaciones, ha interpretado y dejado su voz en grabaciones, acompañando, por ejemplo, a la gran Tamara Castro, en la canción “El Coludo”.

Por estos días Pablo Figueredo ha empezado a presentar en redes Sociales y plataformas digitales.

Serán 8 canciones con diferentes ritmos, que interpreta con invitados especiales.

▪️︎GLORIA SIN FINAL fue la primera canción para acompañar este mundial de fútbol y alentar a nuestra selección.

Este sábado será el turno de la canción

▪️︎SOLO EN TU CORAZON canción con un sentido de creencia religiosa.

Luego vendrán

▪️︎AL ABRIR LA PUERTA

▪️︎QUIEN NOS MANDO A SEPARARNOS

▪️︎PUNTO DE PARTIDA

▪️︎AY QUE LOCO ES ESTE AMOR

▪️︎LUNAR DE SUEÑOS

▪️︎UN NUEVO DESPERTAR .

Estas nuevas creaciones irrumpen en diversos ritmos, tales como chamamé, zamba, cuarteto, cumbia, polca paraguaya y el ámbito religioso.