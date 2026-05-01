Se realiza el dictado de la Especialización Técnica en Electromedicina





Tras el lanzamiento de esta carrera de formación impulsada por el Gobierno de Formosa, ya comenzaron las clases en las instalaciones del Instituto Politécnico.“En este primer mes de cursada, los estudiantes están dando contenidos básicos para nivelar los conocimientos que poseen”, se informó.

La Especialización Técnica en Electromedicina es una iniciativa que forma parte de un convenio de cooperación interinstitucional, desarrollada a partir del trabajo conjunto entre el Instituto Politécnico Formosa “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla” (IPF), el Ministerio de Desarrollo Humano, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia.

Esta especialización tiene una duración de diez meses, de las cuales dos son destinados al curso introductorio. Las clases se dictan en el IPF y, respecto a ello, su coordinadora Constanza Román brindó más detalles a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En principio, declaró que se finalizó “con el primer mes de cursado que corresponde a la etapa introductoria, donde se brindan los contenidos básicos para nivelar los conocimientos que los estudiantes poseen”.

Y confirmó que “son 15 egresados de diferentes instituciones de la provincia los que están haciendo esta especialización”; y especificó que “hay tres módulos en la primera parte”. En ese sentido, pormenorizó que “en el primero ellos visitaron los hospitales; en el segundo se están dando los conocimientos básicos de redes y el tercero, verán los contenidos sobre electrónica, los cuales se dictarán en la Secretaría de Ciencia y Tecnología”.

La coordinadora valoró que esta formación local en electromedicina, que fue posible lanzarla gracias a la unión de los equipos de trabajo de cada uno de los organismos e instituciones, es solventada con recursos provinciales.

En ese punto, acotó que, dentro de los servicios que financia el Gobierno de Formosa, está “el transporte ya que las clases son en el Instituto, además del comedor como también lo tienen los demás estudiantes que cursan carreras” en esa institución ubicada en la Ruta Nacional N° 81, kilómetros 1190, de la ciudad capital.

Y agregó, finalmente, que “el cursado de esta especialización es intensivo, ya que las clases van “desde las 8 a 17 horas”.



















