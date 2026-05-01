Se desarrolló la edición especial de “Estilo Urbano” del Mercado Comunitario de Emprendedores

Para este próximo fin de semana ya adelantan que se reeditará esta propuesta en el Galpón “G”.

El Mercado Comunitario de Emprendedores (MCE) se realizó en el Galpón “G” del Paseo Costanero de la ciudad de Formosa este sábado 30 y domingo 31 de mayo. Participaron más de 80 emprendedores de esta edición especial de “Estilo Urbano”, que combinaba creatividad, cultura urbana y producción local. El próximo fin de semana también se replicará esta propuesta.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Mariángeles Vicentín, a cargo de la Subsecretaría de Empleo, señaló que este espacio de comercialización y encuentro para el sector emprendedor sigue creciendo a partir del éxito de las jornadas.

De esa manera, cada vez más sectores se incorporan, lo que permite generar iniciativas como la de esta edición especial de moda urbana, tatuajes y piercings. De igual manera, un nuevo sector exclusivo por el Mundial de Fútbol, el cual estará acompañando las ediciones hasta que culmine el campeonato.

La Selección Argentina es la defensora del título adjudicado en Qatar 2022, por ese motivo se pensó esto para alentarla, “ya que allí se encuentran todo tipo de productos y accesorios, así como también los álbumes y las figuritas para coleccionar”, indicó Vicentín.

Puntualizó en ello ya que están causando furor en estos momentos previos a que comience el campeonato, que se pondrá en marcha el jueves 11 de junio. Especialmente, los niños y adolescentes buscan llenarlos, incluso se organizan jornadas para intercambiar, por eso se decidió integrar este sector.

Lo mismo que “el de mascotas”, ya que “muchas personas concurren al Galpón “G” con ellas, así que, en respuesta a la demanda, se habilitó ese espacio, donde encontrarán accesorios y todo tipo de artículos.

La funcionaria, por último, invitó a las familias a visitar los emprendimientos que conforman el Mercado Comunitario, donde “se encuentran también stands gastronómicos, espacio donde, está la ganadora del certamen de las empanadas, así como también cafeterías y cervecerías”.

Asimismo, artesanías, viveros, juegos para los niños, entre otros. En ese sentido, añadió que en las redes del MCE está toda la información para quienes estén interesados en conocer más de esta iniciativa.

El Gobierno de Formosa, mediante su impulso, acompaña a los trabajadores independientes y emprendedores y genera una opción más de comercialización, esparcimiento y recreación familiar, a través de la cual se apuntala a la economía local.







