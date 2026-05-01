El gimnasio terapéutico del Club La Paz dicta sus clases con normalidad

Tres veces a la semana, los asistentes son divididos en dos grupos dependiendo de sus complejidades de salud.

El profesor a cargo del gimnasio terapéutico que funciona en el Club Social y Deportivo La Paz, Matías Ezequiel Galeano, se refirió a las clases que allí se brindan y brindó detalles acerca de la modalidad de los mismos.

En principio, indicó que la primera clase inicia a las 8 horas, con un grupo de personas mayores que “no tienen tantas complejidades” por lo que “realizan actividades más movidas” como, por ejemplo, “caminar rápido, trotar, algún tipo de abdominales, etc.”

Luego, se desarrolla la “clase de sillas” donde asisten personas mayores que tienen algunas patologías puntuales y son divididas dependiendo de su capacidad motriz y estado físico.

“Es un trabajo de mucha paciencia, porque hay personas que nunca realizaron actividad física en su vida, y justo ahora vienen por X motivos a realizar acá. Siempre es de menor a mayor, hay personas que la verdad progresaron muchísimo, otras que ingresaron acá en silla de ruedas, por el problema de sedentarismo que algunos tienen, por no realizar la actividad física, y salen caminando; eso es una satisfacción muy grande para nosotros, porque todos tenemos nuestros padres, abuelos, y queremos realmente que lleguen a esta edad, y verlos caminando y activos”, sostuvo.

Asimismo, el docente dijo que cuando hay algún alumno “desmotivado” o “con vergüenza” son los mismos compañeros quienes “los motivan y les incitan a asistir” y “eso es lo que yo rescato que nosotros, los jóvenes, deberíamos seguir”.

“Son muy compañeros, arman, por ejemplo, juntadas, no solamente terminan acá, afuera siguen estando en actividad, y se incitan a venir, y no faltar”, resaltó.

Por último, Galeano precisó que, en el barrio La Paz, las clases son lunes, miércoles y jueves de 8 a 9 y de 9 a 10 horas e invitó a la comunidad a acercarse y formar parte de estos espacios de recreación.



